Test Medicina 2018: consigli per l'ultima settimana di studio

Mancano sette giorni alla data del test ingresso Medicina, ed è necessario iniziare a prepararsi a dovere e per farlo in maniera funzionale. Non sapete da dove iniziare? Ecco, sappiate che noi di Skuola.net abbiamo preparato un piano di studio proprio in funzione del vostro test medicina 2018. Un piano impegnativo, ma che vi aiuta a razionalizzare il vostro tempo e dividerlo. Vediamo insieme in cosa consiste.

Test medicina 2018: studiate ma non troppo

Test ingresso medicina 2018: un pomeriggio pieno... e qualche pausa

Test ammissione medicina 2018, logica e 15 minuti di cultura generale

Aspettando il test medicina: serata in relax

Siamo ormai agli sgoccioli e, dopo mesi di studio e duro lavoro mentre i vostri amici passavano i giorni in spiaggia, sappiamo bene che, oltre che poco produttivo. Quello che vi consigliamo per questa ultima settimana è, invece, di alzarvi presto studiare al mattino quando fa un po' più fresco. Poi fate una bella pausa, scendete al mare o passeggiate in montagna. Riprenderete a studiare nel pomeriggio, di nuovo con il fresco.Dopo essere rientrati dal mare o dalla passeggiata in montagna e aver pranzato, rilassatevi un po' e poi fatevi un bel caffè. A questo punto, sappiamo bene che fa ancora troppo caldo per uscire,. Applicatevi 100 minuti, quelli del test medicina vero e proprio, facendo la simulazione del test ingresso medicina . Altrimenti un'alternativa consiste nel far scegliere dal vostro compagno di studi o dalla vostra tenera mamma 60 quesiti a caso, di cui 20 di Logica, 18 di Biologia, 12 di Chimica, 8 di Matematica e Fisica e 2 di Cultura Generale. Se comincerete alle 15:00 avrete finito alle 16:40, e a quel punto potrete prendervi un’oretta di meritato riposo.Alle 17:30, si ricomincia: è tempo di dedicarsi alla Logica, perché. Dopo aver fatto molto esercizio, scoprirete i meccanismi giusti e acquisirete velocità. Dopo aver svolto 25 quesiti di questa materia, riguardate la simulazione fatta nel primo pomeriggio e correggete gli errori, rispolverando gli argomenti del test ingresso che non ricordate. Quando le lancette dell'orologio segnano le 19:00, potrete lasciare i libri e dedicare 15 minuti ad approfondire qualche argomento di attualità dell’ultimo anno: fondamentale per i quesiti di Cultura Generale. Se volete una mano, potete sempre consultare la nostra sezione appunti Adesso, potete godervi un bel film o una cenetta in famiglia senza stress o ansia. La serata, infatti, è dedicata al riposo: accumularedopo una giornata così piena sarebbe controproducente. Piuttosto, se proprio volete essere produttivi, rileggete qualche appunto di scuola scritto durante la mattina.

Carla Ardizzone