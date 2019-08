Test medicina 2019, il metodo di studio vincente per superarlo

Le domande del test Medicina 2019



10 quesiti di logica



12 quesiti di cultura generale



18 quesiti di biologia



12 quesiti di chimica



8 quesiti di fisica e matematica



Metodo di studio vincente per il test di medicina 2019

Leggi con attenzione il programma del Miur

Pianifica lo studio

Usa lo studio "a ritroso"

Usa trucchi e tecniche di memoria

Ripassa con le mappe mentali

Il test di medicina 2019 è fissato per il 3 settembre: gli aspiranti camici bianchi sono già da mesi a studiare, anche se qualcuno, forse, ha voluto godersi il meritato riposo dopo la maturità prima di impegnarsi seriamente con la preparazione. Ora però manca meno di un mese aie bisogna quindi accelerare.Qual è la quindi il metodo di studio più efficaceOre e ore sui libri non sono sufficienti per superare le prove di ammissione. Occorre esercitarsi, memorizzare velocemente, familiarizzare con le formule e le domande per non cadere negli infiniti tranelli che si nascondono nelle domande.Guarda anche:Ilè composto da 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta. Si avranno a disposizione 100 minuti per terminare la prova e ogni risposta esatta sarà valutata 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti.Le domande saranno così suddivise:Come prepararsi in queste materie, quindi, e come memorizzare tutte le nozioni che, in alcuni casi, non si trovano sui libri di scuola?Il Miur ha dato le informazioni fondamentali sul test con apposito decreto: dalla data della prova, alle somme da pagare per iscrizione, alle regole di comportamento da tenere, ai documenti da portare fino alle informazioni sulla pubblicazione dei risultati.In particolare, ha pubblicato anche il programma completo degli argomenti su cui verteranno i quesiti del test di medicina. Procurati questo documento e parti da lì per fare un piano di studio che copra tutti gli argomenti citati.Pianifica lo studio e cerca di rispettare sempre il programma che hai preparato.Usa le ore della mattina, in cui il cervello è più reattivo, per imparare nuove informazioni. Usa il pomeriggio per il ripasso e l'esercitazione sui quiz, cerca di fare una simulazione tutti i giorni cronometrandoti e calcolando quanto sei veloce a risolvere un questionario di 60 domande.Cura i dettagli: fai attenzione ad ogni minima sfumatura per evitare errori e conseguente penalizzazione. Per la preparazione alle prove d'ammissione è infatti necessario uno studio particolareggiato, vista la natura del questionario, basato su quiz a risposta multipla. Può essere utile partire proprio dai quiz delle simulazioni e dall'eserciziario del libro per lo studio "a ritroso": se sei incerto su un quesito o hai fatto un errore, vai a verificare possibili lacune per recuperarle in tempo per la prova.Le tecniche di memoria sono molto utili per accelerare l' apprendimento attraverso delle strategie particolari che rendono più facile e veloce ricordare le nozione. Ad esempio, la conversione fonetica, o l'associazione per immagini.Le mappe mentali sono utili a riepilogare in modo semplice ed efficace tutte le informazioni per studiare in modo veloce nei giorni precedenti la prova. Usale per il ripasso.