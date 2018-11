Arrivare preparati al test ingresso medicina 2018 è possibile, basta sapersi organizzare. Tutti sanno che ogni prova d'accesso all'università ha una struttura solida e pre stabilita. I vari programmi sono articolati e complicati, e medicina ne è un esempio. Abbiamo già detto che gli argomenti previsti per la prova di ingresso spaziano da cultura generale a biologia, passando per chimica e matematica. Insomma, non sarà una passeggiata. E se la preparazione solida è tutto, anche uno schema mentale da rispettare è necessario. Dovrai individuare un metodo di studio ad hoc per l'appuntamento del 4 settembre, giorno in cui si svolgerà il test medicina 2018.



Come organizzare lo studio per il test di Medicina 2018?

I trucchi peresistono. Forse devi trovare la soluzione più idonea a te.- Prima di tutto devi individuare in quale lasso di tempo della giornata sei. Per esempio se sai che dopo le 17 non connetti più è meglio che chiudi tutto in quell'orario. Se proprio il tempo non sembra bastarti svegliati un'oretta prima la mattina.- Lesono un asso nella manica per chi vuole avere anche un'idea di come sarà strutturato il test.Scarica per tempo le prove passate degli scorsi anni e fai ogni giorno le prove. Dedica almeno un'oretta o due a questo esercizio. Ogni volta devi notare dei miglioramenti.- Scegli le. Chi predilige i propri appunti o i libri chi preferisce fare una preparazione online. Se scegli quest'ultima soluzione ricorda di raggruppare tutte le informazioni per ogni materia con ordine.- Avere unaè la base della preparazione per il. Dividi le materie del quiz con i giorni che hai a disposizione prima di arrivare al giorno della prova. Un giorno quindi ti dedicherai a matematica, l'altro a biologia e così via.Serena Santoli