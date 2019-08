Test ingresso Medicina 2019: gli errori da evitare per passare

Test medicina 2019, controllate il programma

Test medicina 2019, non farsi bloccare dall'ansia

Test medicina 2019, gestire il tempo

Non perdere notizie sul test di medicina 2019

Massima attenzione durante il test di medicina 2019

Ilè in arrivo il 3 settembre. Un appuntamento importante, al quale molti studenti si preparano già dall'inizio della quinta superiore.Il giorno della prova sarà importante, quindi, dare il massimo per battere la concorrenza, studiando a dovere ed evitando alcuni sbagli che potrebbero portare un svantaggio.Ecco comeGuarda anche:Per affrontare ilserve focalizzarsi su un vastissimo programma e su queste materie: cultura generale, logica, fisica e matematica, biologia e chimica.Per fortuna sapete già gli argomenti grazie alla circolare del Miur, che elenca tutti i temi da studiare. Studiate quindi a partire da questi, anziché seguire il libro affrontando capitoli che non sono utili al test.Date particolare attenzione alle materie che "pesano" di più: biologia conta ben 18 quesiti, 12 cultura generale, 12 chimica, 10 logica, 8 fisica e matematica.Peggior nemica di tutti gli studenti del mondo: l’ansia. Purtroppo l'agitazione può portarvi, nel momento meno opportuno, ad andare nel pallone o avere improvvisi vuoti di memoria.Per il, quindi, dovrete arrivare riposati e sereni.In caso doveste ritrovarvi in difficoltà, cercate di non andare nel panico e di fermatevi, fate dei respiri profondi e, appena vi sentirete di nuovo calmi, riprendete.Meglio perdere due minuti e recuperare in seguito, piuttosto che giocarsi la prova per intero perché completamente bloccati dal panico.Come già sapete laIn quel tempo dovrete rispondere a. Qual è l'errore da evitare? Non gestire bene il tempo a disposizione.Portate con voi un orologio e lavorate sui minuti. Potete già allenarvi a casa.Se vedete che un quesito vi porta via troppo tempo, andate avanti. Concentratevi prima su quelli a cui potete rispondere più velocemente, per poi finire i più ostici.Restate sempre aggiornati su ciò che c'è da sapere sul. Importantissimo, a questo punto, sapere gli orari e le convocazioni dell'università per la mattina del test, verificare le cose che è necessario portare e ciò che è vietato, essere in tutto e per tutto preparati, quindi, evitando di ritrovarsi a dire la frase: "ma io non lo sapevo!".Anche una piccola distrazione può costare il posto a medicina.Può sembrare poco, ma è importantissimo. Evitate errori grossolani durante il test di medicina.Non dimenticate di compilare la scheda anagrafica, senza la quale è impossibile collegare la prova al candidato, e usate con massima attenzione il foglio delle risposte: è possibile correggere un eventuale errore solo una volta, quindi compilatelo solo quando siete sicuri di aver finito e avete controllato tutti i quiz. Non dimenticate, poi, di appuntarvi il codice identificativo che vi sarà fornito durante la prova e che vi servirà per controllare i risultati il prossimo 17 settembre.