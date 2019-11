Test Medicina verso l'abolizione, la proposta: ecco come potrebbe cambiare

Come cambierebbe l’ammissione a Medicina

Addio al test di medicina e ai ricorsi?

Unapotrebbe, il condizionale è d’obbligo, investire l’università italiana, nello specifico la facoltà diGià dal 2020 potrebbe, lo ribadiamo è un’ipotesi,Al momento vi è infatti, unaalla Camera che rivoluzionerebbe totalmente l’accesso a Medicina. Scopri di cosa si tratta.La proposta di abolizione del Test di Medicina, che potrebbe essere discussa alla Camera già nei primi mesi del prossimo anno, ha la. Secondo la proposta, i ragazzi giàavrebbero la possibilità die della durata di 100 ore, con tanto di prova finale,Al termine del corso gli studenti, muniti diDurante il, per evitare di affollare i laboratori, che saranno le stesse per Medicina, Odontoiatria, Chimica e Tecnologie farmaceutiche, Farmacia, Biologia e Biotecnologia. Alla fine del primo anno poi, avverrebbesolo chi otterrà un voto minimo potrà entrare in una delle facoltà.Se ciò accadrà, ovvero se la proposta passerà al vaglio della Commissione cultura e istruzione e poi il voto del Parlamento,I primi a festeggiare potrebbero essere, salvo colpi di scena, le associazioni studentesche da sempre contrarie al numero chiuso.In questo modo, poi,che ogni anno vengono avanzati al Tar. Insomma, se anche tu ha intenzione di indossare il camice bianco ti conviene stare in campana, l’accesso a Medicina potrebbe cambiare radicalmente!Manlio Grossi