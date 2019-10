Medicina, se non passi c'è il ricorso: 250 riammessi dal Consiglio di Stato

Ricorsi test di medicina: 250 ammessi dal Consiglio di Stato

Oggi il primo scorrimento medicina 2019

Poco più di una settimana fa sono uscite le graduatorie, tramite le quali tutti i ragazzi che hanno svolto la prova a inizio settembre, hanno potuto finalmente conoscere la loro posizione. Oggi, il 9 ottobre 2019, sono usciti i primi scorrimenti. Tante sono state le segnalazioni, secondo quanto riportato da Consulcesi, uno studio legale che si dedica ai diritti legali dei medici e degli aspiranti tali, di presunte irregolarità. Intanto, con una sentenza emessa dal Consiglio di Stato, sono stati ammessi 250 candidati del test di Medicina dello scorso anno. Giusto poco prima dell'uscita del primo scorrimento di graduatoria del test di medicina 2019, sono stati ammessi 250 candidati esclusi dalle graduatorie dell'anno scorso del test di medicina 2018. Come riportato da Fanpage.it. I ricorrenti sono stati seguiti dagli avvocati di Consulcesi, che hanno spiegato come le motivazioni della sentenza riguarderebbero i posti indicati dagli Atenei, inferiori alla capacità ricettiva e al fabbisogno. Il Ministero dell'Istruzione che in cooperazione con il Ministero della Salute ha aumentato i posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020. I giudici che hanno emesso la decisione hanno poi commentato: "Tale aumento non soltanto è indice del sottodimensionamento dei posti sin qui disponibili nell'offerta formativa, ma sembra anche più aderente ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri". E' inoltre intervenuto il presidente di Consulcesi che ha dichiarato: "Questa sentenza, che arriva esattamente alla vigilia degli scorrimenti delle graduatorie, mette automaticamente in discussione anche il numero dei posti stabilito per l'anno accademico 2019/2020", rimarcando che "la selezione dei più capaci e meritevoli deve essere fatta durante il corso di studi e non affidata alla cabala di quiz commissionati ad una società privata". Ha infine concluso il suo intervento: "Per il momento, in attesa che questo avvenga, l'unico modo per gli studenti di esercitare il loro diritto è quello di andare davanti agli organi giudiziari". E' chiaro che la sentenza, dicono gli esperti Consulcesi, metta in discussione anche il numero dei posti stabilito per l'anno accademico 2019 2020. Dopo che il 1 ottobre sono state pubblicate le graduatorie, qualche ora fa, è uscito il primo scorrimento. Il secondo, ogni settimana. Gli scorrimenti di graduatoria sono fondamentali ed è essenziale seguire tutti gli aggiornamenti. Una domanda però viene spontanea: cosa vuol dire "scorrimento"? In poche parole, vengono aggiornate le graduatorie in base a chi ha rinunciato ad immatricolarsi, non ha confermato l'interesse ad iscriversi entro i termini stabiliti (e ha quindi perso il posto in graduatoria), e chi invece si è effettivamente immatricolato. In questo modo, si liberano posti per chi era in attesa di entrare in posto utile o di accedere ad una sede migliore. Si fa quindi una distinzione, tra chi si è definitivamente immatricolato, chi aspetta il suo turno, essendo prenotato, chi ha invece rinunciato e chi non ha confermato il suo interesse. Quindi molti posti sono tornati liberi e sono stati quindi assegnati a nuove aspiranti matricole, fino al completamento di tutti gli atenei coinvolti.