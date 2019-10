Test Medicina 2019: facoltà alternative a medicina ed esami in comune

Le facoltà alternative a Medicina

Medicina: corsi con materie ed esami in comune

Come scegliere le facoltà alternative a medicina?

Le graduatorie del test di medicina 2019 sono state pubblicate lo scorso 1 ottobre e finalmente migliaia di studenti hanno saputo il loro destino:Di certo non sarà stato facile per tutti coloro che non sono riusciti ad entrare al primo colpo, anche se suggeriamo di aspettare i successivi scorrimenti di graduatoria del test di medicina prima di darsi per vinti.Se tuttavia si dovesse comprendere di avere poche speranze, e si dovesse alla fineC'è chi tenta la strada del ricorso, qualora riscontri delle ingiustizie; c'è chi decide di passare l'anno a studiare per ritentare il prossimo settembre e chi, pur mirando al test medicina 2020,, in un corso simile.Molti consigliano questa strada, per la possibilità di dare, oltre che per l'opportunità di approfondire materie contenute nel questionario del test. Si, ma quale facoltà scegliere come alternativa a medicina?Guarda anche:Per quanto riguarda gli esami del primo anno di Medicina,. Tuttavia bisogna tenere presente che gli esami differiscono leggermente di università in università, quindi il consiglio è di verificare sempre i dettagli del piano di studio, sia per quanto riguarda i CFU assegnati per materia, sia per le eventuali propedeuticità, sia per le differenze tra i programmi.Chimica, biologia e fisica sono le basi del piano di studi delle facoltà prese in esame: Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Biotecnologie, Farmacia e Scienze Biologiche. In più, quasi tutti questi corsi prevedono anche esami - al primo anno - di Statistica, Matematica e Anatomia. Quali sono quindi le più simili?Dopo aver capito quale corso sia più vantaggioso frequentare per poter avere una seconda chance il prossimo anno, dovrai comunque tenere conto di altre considerazioni. Infatti,. Per quanto riguarda le altre facoltà, invece, prevedono spesso un test di ingresso ma gestito a livello locale, e le graduatorie e i posti disponibili variano a seconda dell'ateneo. Questo ti dà la possibilità di tentare più sedi e ti fornisce quindi maggiori probabilità di riuscita. Una cosa però non devi mai dimenticare: anche se è una scelta di "ripiego" e - ti auguriamo - si tratta di un anno "di passaggio", è comunque un tempo piuttosto lungo, senza contare che potresti trovarti nella condizione di scegliere di proseguire questo differente percorso. Non mettere da parte quindi passioni e propensioni, e opta per il corso che - oltre ad avere esami in comune con Medicina - ti piace di più e che ti dà maggiori prospettive per il futuro.