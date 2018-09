Test Medicina 2018: al via le proteste contro il numero chiuso

Nel giorno del Test d’ingresso di Medicina arrivano, puntuali come ogni anno, le proteste contro il numero chiuso da parte delle associazioni studentesche. E così mentre i circa 67mila aspiranti medici si apprestano ad affrontare una prova che, con ogni probabilità, inciderà in maniera decisiva sul loro futuro, altri manifestano contro un sistema giudicato iniquo e discriminatorio.

Test Medicina 2018: gli slogan della protesta

che si sono dati appuntamento questa mattina per protestare. Tra questi gli appartenenti ache, mostrando uno striscione con su scritto “Chi si cura del Sistema sanitario nazionale”, hanno scelto come luogo di protesta l’aula di Ortopedia dell’Università La Sapienza di Roma. Slogan diverso, ma stesso concetto, quello espresso dagliche hanno deciso diimpacchettati e posti davanti una delle aule dovè si terrà il test. A loro si unisce ilal grido di

Test Medicina 2018: le motivazioni contro il numero chiuso

A motivare le proteste di questa mattina èche munito di camice bianco e volto dipinto del medesimo colore ha spiegato: “Abbiamo posto l’attenzione sul numero chiuso e su come impatta sul numero dei medici: colpa diUn doppio imbuto per tanti ragazzi”. A farle eco"Quest’anno ilgli ordini professionali che traggono vantaggio dal basso numero di laureati; i baroni e i rettori, che in questi anni hanno fatto di tutto per avallare questo sistema. Il numero chiuso va cancellato tanto a livello locale quanto a livello nazionale".