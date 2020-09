Test medicina 2020, indiscrezioni sulle domande

Test medicina 2020: le domande del test

12 di cultura generale

10 quesiti di ragionamento logico

18 di biologia

12 di chimica

8 di matematica e fisica

Domande del test di medicina 2020: quando le scopriremo?

Quando usciranno i risultati del test di medicina 2020?

Oggi. Sono stati oltre. Tra di loro ne entrerà circa 1 su 5, ma ovviamente dipenderà tutto dall’esito della prova. Ed ecco perché noi di Skuola.net ci siamo attivati subito dopo la conclusione del test. Scopriamo insieme le prime notizie.Innanzitutto è bene ricordare che. In base alle discipline previste ecco come sono state suddivise le domande:Mache si è svolto oggi?Solitamente, quindi tra una manciata di ore potremo sapere già il livello di difficoltà e potrete consultare le domande che avete appena svolto.Tuttavia. Infatti le prime voci di corridoio provenienti proprio dalle sedi del test, sembrerebbero confermare che quest’anno all’interno del test di medicina 2020Tra gli argomenti compaiono, secondo la testimonianza di alcuni candidati, anche Asimov, la Costituzione e il fuso orario, nonché la medicina scientifica nell'antica Grecia.Ovviamente le domande più ardue sono generalmente quelle inerenti alle, in grado di mettere in difficoltà non pochi aspiranti medici.Dopo aver svolto il test di medicina è bene sapere con certezzaA iniziare dalla da data di pubblicazione dei punteggi della prova, che è prevista per il, mentreper controllare gli eventuali errori commessi e confrontare quindi i risultati col punteggio assegnato., che stabilirà quanti saranno “” (cioè coloro che hanno ottenuto un posto nella facoltà di loro prima scelta) e potranno immatricolarsi - entro quattro giorni dall’uscita delle graduatorie -, e quanti saranno “” (cioè quelli che potranno decidere se immatricolarsi nell’università a loro assegnata o aspettare gli scorrimenti). Gliinvece sono coloro che hanno totalizzato almeno 20 punti ma non hanno ottenuto uno dei posti disponibili, e potranno attendere gli scorrimenti della graduatoria, dall'inizio di ottobre.