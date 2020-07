Come studiare per il test di Medicina?

Conoscere la struttura della prova: le materie e il punteggio

• Ragionamento logico: 10 quesiti;

• Cultura generale: 12 quesiti;

• Biologia: 18 quesiti;

• Chimica: 12 quesiti;

• Fisica e Matematica: 8 quesiti.



• 1,5 punti per ogni risposta esatta;

• -0,4 per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Organizzare lo studio in tempo e in maniera personale

Esercitarsi con le simulazioni dei test precedenti

I diversi ausili di preparazione: i libri e i corsi

Trucchi per ripassare: mappe concettuali e tecniche di memoria

Ilè fissato a livello nazionale ilin tutte le Università italiane. Per superare ilperò è necessario studiare in modo approfondito dato che il numero consistente degli iscritti (non definibile con precisione prima della chiusura delle iscrizioni) supera di gran lungaQual è il metodo di studio migliore per superare il test di Medicina? Skuola.net propone qualche consiglio utile per organizzare al meglio il ripasso di tutti gli argomenti.Prima di iniziare a reperire libri e materiale, è importante ovviamente, solitamente dichiarati nei diversi bandi universitari. Poiché si tratta di un test nazionale, le materie e il numero delle domande assegnate a ciascuna di esse saranno le stesse per ogni ateneo.La struttura generale della prova di ammissione in Medicina e Odontoiatria 2020, è composta dunque dasulle seguenti materie:Ilviene assegnato in base alla risposta data:suddivisi per ogni materia sono stati resi disponibili online dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Cliccando su questo link , sarà possibile consultarli.Guarda anche:Nella prova di ammissione in Medicina e Odontoiatria la concorrenza è molta, quindi è chiaro che per superarla è necessario. Per riuscire a ottenere buoni risultati nello studio quindi è importantevista anche la complessità delle materie oggetto di prova.Ovviamente non esiste una tabella di marcia assoluta e valida per tutti perché ognuno conoscee i propri limiti di apprendimento quotidiano.Accanto allonon può certo mancare quello di tipoper consolidare efficacemente ogni tipo di argomento trattato. Per questo, è importante esercitarsi conreperibili nei manuali specifici di allenamento per i test di ingresso oppure anche su internet. Spesso sono le università stesse a rendere disponibili sul proprio sito istituzionale,, proprio per permettere agli iscritti di esercitarsi prove di ammissione analoghe.Ovviamente affinché la simulazione sia davvero efficace, è fondamentaleper evitare di commetterne nuovamente altri simili.Se lo studio autonomo risulta troppo difficile e lungo, esistonopensati per il superamento del test in Medicina e Odontoiatria.di questo tipo generalmente contengonoriassuntiva dei concetti principali, richiesti più di frequente, econ i relativi quiz.Molti enti privati erogano inoltre diversi, che predispongono un percorso di studio e di allenamento sempre assistito dai rispettivi docenti preposti ai corsi.Lee lesono ausili irrinunciabili per molti studenti.in base alacquisito nel corso degli anni scolastici ma spesso possono essere di grande aiuto soprattutto per coloro che hanno una buona predisposizione allao all’