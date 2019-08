Test Ingresso Medicina 2019: dove conviene farlo e dove è più facile entrare

Test Medicina 2019: la data

I punteggi minimi test Medicina 2018 per università



Milano Bicocca 54,9

Pavia 51,4

Milano 51,3

Bologna 51,4

Padova 50,7

Verona 50,2

Modena - Reggio Emilia 49,7

Udine 47

Brescia 48

Ferrara 47,7

Torino 47,7

Varese Insubria 46,8

Vercelli 46,5

Trieste 46,4

Parma 46,5

Firenze 46,8

Genova 45,8

Pisa 46,3

Napoli Federico II° 46,8

Palermo 44,7

Siena 45,4

Catania 45,4

Politecnica delle Marche 45,8

Perugia 45

Policlinico - Roma La Sapienza 45,5

Salerno 45,9

S. Andrea - Roma La Sapienza 44,6

Foggia 43,9

Polo Pontino - Roma La Sapienza 44,3

Roma Tor Vergata 44,2

Messina 43,4

Bari 44,3

Chieti - Pescara 43,7

L'Aquila 43,6

Cagliari 43,5

Molise (Campobasso) 43,5

Napoli Vanvitelli 43,6

Sassari 43,5

Catanzaro 43,9



Ormai il conto alla rovescia per il, fissato per il, è quasi terminato e gli aspiranti medici sono ora alle prese con i ripassoni degli ultimi giorni. Anche se le iscrizioni per parteciparvi infatti si sono concluse ile ormai è tardi per ogni tipo di ripensamento, tuttavia è possibile fare una valutazione con lucidità sulle università in cui è più facile entrare per il punteggio minimo più basso rispetto ad altre strutture.La data per il test di ingresso 2019 in Medicina, stabilita a livello nazionale dal Miur, è fissata a martedì 3 settembre 2019 alle ore 11:00. Il 12 settembre 2019 invece si svolgerà il test di ingresso 2019 in Medicina in lingua inglese sempre alle ore 11:00.Guarda anche:in Medicina e Odontoiatria nel 2019 sonosi attestano suiIl tempo concesso per completare il test è pari a. La prova consiste incosì distribuite:Il punteggio viene assegnato secondo determinati criteri:Laè attesa per martedìmentre soltanto ilsarà possibile visualizzareScegliere dove fare ilnon è certo una passeggiata. Prima dell'iscrizione al test avrete sicuramente valutato alcuni parametri guida verso la scelta più giusta per voi, tra cui:. Sembra un discorso un po' troppo competitivo, ma non lo è. Chiaramente più candidati proveranno il test di medicina 2019 più le vostre possibilità di entrare si abbasseranno.. Ogni università ha un numero di sedie libere per le matricole. Dove trovare queste informazioni? Nel bando del Miur troverete tutte le informazioni necessarie in merito. Un dettaglio da non trascurare quello dei posti a disposizione.. Una strategia per comprendere meglio dove conviene tentare di entrare è controllare i punteggi base, pubblicati tutti gli anni per ogni ateneo.. Uno degli errori di molti ragazzi è proprio questo: provare a entrare ovunque, anche dove non ci si può permettere la retta universitaria. E se poi l'ammissione fosse proprio nell'Ateneo più caro? Sarete costretti a rinunciare.Il punteggio minimo per entrare che trovate a Medicina lo scorso anno, dopo la prima pubblicazione della graduatoria (esclusi, quindi, i successivi scorrimenti), è stato intorno ai 62 punti di media, con dei picchi a seconda dell'ateneo. Milano Bicocca, tra tutte le università, arriva a 73,8, e con Pavia (72,6) e Milano Statale (72,3) è la sede in cui entrare risulta più impegnativo.Sempre nel 2018 è bastato un punteggio più basso ai candidati di Catanzaro (62,9), Sassari (63), Napoli SUN (63,2) e Università dal Molise (63,6) per aggiudicasi un posto in prima battuta e vedersi assegnati già al momento della prima pubblicazione della graduatoria. Ma ricordatevi sempre che gli scorrimenti possono cambiare le carte in tavola.La seguente lista riportada ogni università alla data del 2 ottobre (prima pubblicazione) ed è stata elaborata da AlphaTest Serena Santoli