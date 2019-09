Test medicina 2019, come correggere una risposta sbagliata

Test ingresso Medicina 2019: come correggere una risposta sbagliata

Per gli aspiranti medici il week end che sta per iniziare sarà certamente dedicato ad uno studio matto e disperato, condito da un po’ di ansia.infatti, si svolgerà ile circa 68mila ragazzi si contenderanno uno degli 11.568 posti messi a disposizione dal Miur quest’anno. Se, però, sulla data, gli orari e la struttura del test sai già tutto, forse non sei a conoscenza del fatto che puoi anchedurante lo svolgimento della prova. Sì, hai letto proprio bene. Leggi l’articolo e scopri come!Guarda anche:L’ansia e l’insicurezza possono giocare brutti scherzi. E’ quindi possibile che, complice anche la fretta, tu possa dare unae accorgertene subito dopo. Cosa fare in questo caso? Niente paura, l’errore non è irreversibile!Puoi infatti risolvere facilmente, ti basteràcon la X e scegliere quella che secondo te è la risposta esatta alla domanda.Se, invece, il tuo intento è quello di lasciare in bianco la domanda, allora dovraiche troverai accanto alle opzioni di risposta. In questo modo esprimerai la tua volontà a non rispondere alla domanda, conscio di ricevere 0 punti.è bene ricordartelo il prossimo 3 settembre!