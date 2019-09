Test Medicina 2019, oggi risultati: come vedere il compito e cosa verificare

Risultati test medicina 2019: consultazione ed eventuali ricorsi

Test Medicina 2019: quando esce la graduatoria?

Oggisi aggiunge una nuova tappa al percorso di ammissione al corso di laurea per tutti gli aspiranti medici che hanno svoltoad accesso programmato ilIltutti i candidati hanno potuto consultare i risultati pubblicati online sul portale Universitaly elencatie rintracciabili solo attraverso il personale e univocoassegnato ad ognuno il giorno della prova. Secondo i dati emersi da quella prima pubblicazione anonima, il, un dato abbastanza basso se si considera che risulta al di sotto della metà del massimo totalizzabile.Guarda anche:Oggi, coloro che hanno perso il codice etichetta e che quindi non hanno potuto visionare prima i risultati, avranno la possibilità di venirne finalmente a conoscenza. Sul sito Universitaly infatti saranno presto disponibili non solo, ma anche gli. Basterà infatti accedere al portale inserendo le proprie credenziali di accesso (email e password), cliccare sull’università presso cui avete svolto il test, scorrere la lista di nomi che si aprirà e rintracciare finalmente il vostro.A quel punto, tutti gli iscritti devono confrontare. È opportuno controllare ancheSe rintracciate incongruenze o errori di calcolo, avete la possibilità e il diritto di fare subito unche, se fondato, vi restituirà al più presto il giusto punteggio e posto nella graduatoria ormai prossima.Una delle date più attese dagli aspiranti medici è sicuramente quella della, prevista perLaper entrare in graduatoria ed essere considerati idonei è fissata amentreGli idonei quel giorno potranno quindi conoscere il loro stato di(coloro che hanno ottenuto un punteggio talmente alto da guadagnarsi un posto nell’università di prima scelta) o(i destinatari di un posto in un’università non di prima scelta e che quindi possono decidere se immatricolarsi a quella destinata o attendere i successivi scorrimenti di graduatoria per sperare in un posto migliore).Gliavranno inizio mercoledì