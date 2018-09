Test Medicina 2018 quiz, domande, soluzioni: le novità dal Miur LIVE

Il Test medicina 2018 è in partenza. Per i circa 67mila iscritti è il momento di farsi valere. Skuola.net sta seguendo in tempo reale tutte le news e le indiscrezioni sulla prova di ammissione a Medicina e Chirurgia, fornendo inoltre le risposte ai quesiti, non appena disponibili. Segui il test di medicina 2018 con noi!

Il decreto per la prova di ammissione a Medicina stabilisce le modalità in cui si svolgerà la prova oggi 4 settembre.

Ore 17:30 - Escono i quesiti con le risposte ufficiali MIUR.

Trovi qui le soluzioni test di Medicina 2018 - domande e risposte ufficiali MIUR

Ore 13:40 - Nuove indiscrezioni: le domande di anatomia erano super specifiche (su trachea e omero). Per Chimica e Biologia domande sul DNA mitocondriale, sulla maturazione del trascritto primario per Biologia, sulla Teoria di VSEPR, sul calcolo del PH di una soluzione, sulla Glucobeogenesi, sul legame a idrogeno.

Ore 13:30 - La prova sta finendo. E sui social cominciano a comparire le domande del questionario. Uno dei due quesiti di cultura generale pare chiedesse quale fosse la Costituzione più antica vigente tra quelle elencate. Mediamente, dicono, gli studenti le domande erano più difficili dell'anno scorso. Se così fosse, si abbasserebbe il punteggio minimo.

Ore 12:30 - Tutto tace. Nessuna indiscrezione trapela dalle aule sui contenuti della prova. Tra poco, però dovrebbero cominciare a uscire i primi candidati. Saranno quelli così preparati da aver fatto il test a tempo di record oppure quelli che si sono arresi subito di fronte alle domande?

Ore 11:30 - Iniziano ad arrivare le prime notizie dagli atenei. Le commissioni stanno aprendo le buste con le domande dei questionari. Ricordiamo che i candidati avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti di logica, matematica, fisica, biologia, chimica e cultura generale. Ogni risposta esatta dà diritto a 1,5 punti se corretta, meno 0,4 per ogni risposta errata e di 0 punti per ogni risposta non data.

Ore 11:00 - Si parte. In teoria da questo momento la prova può iniziare. Ma, la sensazione, è che ci sarà ancora da attendere. Le procedure di registrazione proseguono a rilento. Ma questa non è una novità.

Ore 10:15 - Nel frattempo, si ricorda che è vietato introdurre in aula dispositivi elettronici (smartphone, tablet, smartwatch) nonché libri e appunti. Il rischio, se si viene scoperti, è l'annullamento della prova e l'allontanamento dall'aula.

Ore 10:00 - Le aspiranti matricole iniziano a entrare nelle aule in cui si svolgerà la prova. Il test sarà uguali per tutti i candidati e verrà sostenuto in contemporanea in tutta Italia. L'inizio è previsto per le ore 11:00. Ma è prevedibile che, come al solito, si accumulerà un po' di ritardo.

Ore 9:00 - Migliaia di ragazzi sono già in fila davanti alle università e alle strutture che ospiteranno i quiz per l'appello dei test d'ingresso per le facoltà di Medicina e Odontoiatria. Assieme a loro, in molte sedi, le rappresentanze degli studenti universitari che protestano contro il numero chiuso.

Test Medicina 2018: quiz, domande e soluzioni

Test medicina 2018 date importanti e scadenze

Skuola.net pubblicherà tutte le informazioni e le indiscrezioni su quiz, domande e soluzioni e vi terrà aggiornati sulla pubblicazione del questionario da parte del Miur! Solitamente il ministero pubblica tutti i quiz con le risposte corrette il giorno stesso del test.Si tratta di 60 domande da completare in 100 minuti: il punteggio assegnato è di 1,5 per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta non data e una penalità di - 0,4 per ogni risposta sbagliata.Le domande sono così distribuite: 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di matematica e fisica, 2 di cultura generale.Tutti sapete che ilMa siete altrettanto preparati sulle altre date importanti da ricordare?Eccole elencate di seguito:

18 settembre 2018 - Vengono pubblicati i risultati del test ingresso Medicina 2018;

28 settembre 2018 - sul sito Universitaly i candidati possono prendere visione del loro test ingresso 2018, del loro punteggio e dei loro dati anagrafici;

2 ottobre 2018 - viene pubblicata la graduatoria nazionale test ingresso 2018;

10 ottobre 2010 - primo scorrimento di graduatoria.

Il decreto del test di ammissione a Medicina 2018

Test medicina 2018: posti disponibili

Iscritti test di Medicina 2018 e probabilità di passare

Graduatoria nazionale test medicina 2018

Test ingresso medicina 2018: cosa portare e cosa no

Test medicina 2018: il punteggio minimo per passare

Test medicina 2018: aule e orari

E' bene ripassare il regolamento che sta alla base della prova di ammissione. Il decreto sul test di medicina è stato pubblicato lo scorso 28 giugno dal Miur e sulla base di questo sono stati redatti i bandi delle diverse università. Anche i posti disponibili sono stati stabiliti dal Miur, e allo stesso modo il questionario, unico per tutti gli atenei, è redatto dal Ministero.Quello che fa più paura ai ragazzi che si iscrivono al test di medicina è la concorrenza: migliaia di aspiranti matricole si contendono quelli che sembrano solo una manciata di posti in confronto all'orda di candidati. I posti provvisori pubblicati dal Miur (attendiamo conferma) sono 9.779 per medicina e 1.096 posti di odontoiatria. A candidarsi sono stati più di 67mila, con 1 posto ogni 6 candidati circa. Ora che sapete che la sfida è difficile ma non impossibile, non vi resta che rimboccarvi le maniche e fare del vostro meglio. E se sbagliate un quiz? Non è una tragedia: pensate che lo scorso anno solo una manciata di candidati in tutta Italia hanno ottenuto il punteggio massimo di 90 punti.Come abbiamo accennato, sono in concorso 9.779 posti (inclusi quelli riservati a Medicina in lingua inglese e a Medicina nelle università private) per Medicina e Chirurgia, e altri 1096 (compresi, anche qui, quelli delle università private) per Odontoiatria. Peccato che, per questi corsi di laurea, abbiamo la bellezza di 67.005 candidati, più altri 7.660 per Medicina in lingua inglese. Se di media, quindi, si può calcolare che entrerà circa 1 candidato su 6, c'è un'altra informazione che tante aspiranti matricole cercano disperatamente. Qual è il rapporto iscritti/posti disponibili negli atenei per cui si candideranno? Skuola.net, per aiutarvi, ha chiesto direttamente al MIUR i dati ufficiali sugli iscritti al test per ogni università.Gli studenti, una volta svolto il test di medicina, se ottenuto punteggio utile, verranno assegnati (o prenotati) ad un certo ateneo, in base alle preferenze espresse e al loro ordine. Dopodichè, verrà pubblicata la prima stesura della graduatoria. Se si risulterà assegnati bisognerà assolutamente immatricolarsi entro 4 giorni, pena la perdita del diritto di iscrizione. Se, invece, si risulterà prenotati, ci si potrà immatricolare sempre entro 4 giorni, ma se non lo si fa, non si perde il posto e si può scegliere, pertanto, di attendere il successivo aggiornamento della graduatoria. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nazionale, tutti i candidati, ad eccezione di immatricolati e rinunciatari, hanno l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione sull'area riservata del sito Universitaly. Pensa la decadenza dalla graduatoria.E' fondamentale non dimenticare di presentarsi,con un documento d'identità valido. Carta di Identità o Passaporto vanno bene, ma per quanto riguarda la Patente di guida, invece, potrebbe non essere accettata come documento. Vietato lasciare a casa la ricevuta di pagamento del test di medicina e la copia del modulo di iscrizione, o sarete lasciati fuori. Da portare assolutamente anche una bottiglia d'acqua e un orologio. La prima, per aiutarvi a mantenere la giusta idratazione e mantenere la concentrazione, il secondo per avere un' idea del tempo che passa durante la prova. Non portatevi dietro, invece, i libri. Non vorrete farvi invalidare il test? E poi sconsigliamo vivamente il "ripasso dell' ultimo minuto" dietro la porta: ormai ciò che è fatto è fatto e dovete solo pensare ad essere lucidi e freschi per il test.Secondo i calcoli di Skuola.net all’uscita dei primi risultati pubblicati a settembre 2017 è stato di circa 60 punti il punteggio realizzato dall’ultimo candidato in posizione utile per il test di Medicina e Odontoiatria, contando il numero di posti disponibili comprensivi di quelli riservati a studenti non comunitari non soggiornanti. Sebbene per essere sufficienti serva raggiungere almeno 20 punti, farlo comunque non assicura il camice bianco: è necessario fare di più. Anche perché, con l'uscita di scena del Cambridge Assessment nel 2016 (che in precedenza collaborava nella compilazione del questionario), lo scorso anno gli idonei si sono letteralmente moltiplicati. E probabilmente, visto che quest’anno i posti disponibili per chi supera il test di Medicina 2018 sono comunque inferiori ai quelli dello scorso anno, servirà ottenere un voto ancora più alto.Tutti voi candidati al test medicina 2018 dovrete presentarvi all'ora indicata dal bando della vostra università. Alle 11:00 del mattino inizia il test in tutta Italia, ma non dimenticate che prima di iniziare la prova ci saranno delle procedure di identificazione da completare. Ogni università decide quindi, autonomamente, l'orario di convocazione dei candidati. Per via dei tantissimi partecipanti, spesso il test di medicina si tiene in aule diverse. Quindi è molto importate sapere in quale aula dovrete sostenere la prova: in genere, viene inviata una mail ai candidati nella quale viene indicato dove e quando presentarsi. In caso però il vostro ateneo non abbia previsto questa accortezza, niente paura: potrete trovate gli elenchi con l'assegnazione delle aule sul sito della vostra università.