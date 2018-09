Il Miur ha pubblicato sul proprio sito il questionario con le risposte corrette, proprio nella stessa giornata del test: sarà possibile quindi farsi un idea di come sia andata e del proprio punteggio. Ecco le soluzioni ufficiali! Attenzione: la risposta corretta nel documento è sempre la A.

Soluzioni test medicina 2018: domande e risposte ufficiali MIUR

lettera A

Ecco il test con tutte le risposte esatte ():

Compito Medicina 2018 by Skuola.net on Scribd

Test medicina 2018: le date da segnare in agenda

Test medicina 2018: i punteggi delle risposte

Test medicina 2018: i posti a disposizione

Oltre a quella delgiorno in cui si è svolto ilci sono altre date che devi tenere bene a mente. Ildopo esattamente due settimane dal test, arriverà il giorno della verità: verranno infattimentre ilscoprendo così anche il tuo punteggio! Ilinfine, verrà pubblicata laIl punteggio minimo necessario per entrare in graduatoria è di 20 punti, questo non significa che avrai il camice bianco assicurato! OgniseRiceveraila domanda. Il consiglio è quindi quello che non rispondere ad una domanda se non ti senti sicuro, così non verrai penalizzato.Neanche quest’anno, come ormai accade da tempo,e ottenere il tanto agognato camice bianco. La concorrenza, anche per i test ingresso medicina 2018 è alta: amentre iseppur in lieve aumento rispetto allo scorso anno,Insomma ti aspetta una bella sfida!