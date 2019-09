Test medicina in inglese IMAT 2019: domande, risposte, novità - LIVE

Ore 12:00

Niente smartphone, e altre apparecchiature tecnologiche in aula;

Niente biglietti, fogli e libri;

Ricordate di compilare e firmare la scheda anagrafica al momento della consegna;

Non scarabocchiate né firmate il foglio risposte;

Se volete correggere una risposta, contrassegnate il foglio nell'apposito spazio, annerite la casella sbagliata e mettete una crocetta sulla risposta che volete dare.

Ore 9:00

Test IMAT 2019: a che ora presentarsi al test?

• Università degli studi di Bari: ore 11:30;

• Università di Bologna: ore 11:00;

• Università di Messina: ore 11:00;

• Università degli studi di Milano: entro e non oltre le ore 12:00;

• Università degli studi di Milano Bicocca: ore 11:30;

• Università degli studi di Roma La Sapienza: entro e non oltre le ore 13:30;

• Università degli studi di Roma Tor Vergata: ore 12:00;

• Università Federico II di Napoli: ore 11:30;

• Università degli studi di Napoli Vanvitelli: ore 12:00;

• Università degli studi di Pavia: ore 11:00;

• Università di Torino: ore 11:30.



Test IMAT 2019: durata, domande e punteggio

• 12 quesiti di Cultura generale;

• 10 quesiti di Ragionamento logico;

• 18 quesiti di Biologia;

• 12 quesiti di Chimica;

• 8 quesiti di Fisica e Matematica.



• 1,5 punti per ogni risposta esatta;

• -0,4 punti per ogni risposta errata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test IMAT 2019: posti per ogni ateneo

• Test Medicina 2019 BARI (Lingua inglese): 42 posti

• Test Medicina 2019 BOLOGNA (Lingua inglese): 75 posti

• Test Medicina 2019 CAMPANIA - "L. VANVITELLI" (Lingua inglese): 40 posti

• Test Medicina 2019 Cattolica del Sacro Cuore (Lingua inglese): 20 posti

• Test Medicina 2019 HUMANITAS University (Lingua inglese): 150 posti

• Test Medicina 2019 MESSINA (Lingua inglese): 30 posti

• Test Medicina 2019 MILANO (Lingua inglese): 34 posti

• Test Medicina 2019 MILANO-BICOCCA (Lingua inglese): 22 posti

• Test Medicina 2019 Napoli Federico II (Lingua inglese): 15 posti

• Test Medicina 2019 PADOVA (Lingua inglese): 54 posti

• Test Medicina 2019 PAVIA (Lingua inglese): 70 posti

• Test Medicina 2019 ROMA "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese): 38 posti

• Test Medicina 2019 ROMA "Tor Vergata" (Lingua inglese): 25 posti

• Test Medicina 2019 S. Raffaele MILANO (Lingua inglese): 36 posti

• Test Medicina 2019 TORINO (Lingua inglese): 70 posti

• Test Medicina 2019 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA (Lingua inglese): 40 posti



Test IMAT 2019: pubblicazione delle soluzioni, del punteggio e della graduatoria

Test IMAT 2019: assegnati e prenotati

• Assegnati: coloro che hanno ottenuto un punteggio talmente alto da risultare vincitori immediati di uno dei posti nell’ateneo indicato come prima scelta. Potranno quindi immatricolarsi sin da subito ma non oltre 4 giorni o saranno cancellati dalla graduatoria;

• Prenotati: coloro che risultano idonei destinatari di un posto in un ateneo non di prima scelta, in attesa dei successivi scorrimenti di graduatoria.



Test IMAT 2019: cosa prepara per il test

• Documento di riconoscimento: carta di identità o passaporto (la patente potrebbe non essere accettata) in corso di validità;

• Ricevuta di iscrizione al test IMAT 2019 rilasciata dal portale Universitaly;

• Ricevuta di pagamento della quota di partecipazione al test di ingresso IMAT 2019;



• Un orologio analogico a lancette per fare attenzione al tempo a disposizione e dosarlo al meglio;

• Una bottiglietta di acqua;

• Uno spuntino leggero e veloce per ricaricare le energie e rischiararsi le idee.



Test IMAT 2019: cosa non è ammesso

• Smartphone e tablet;

• Smartwatch;

• Qualsiasi apparecchio dotato di connessione internet;

• Penna diversa da quella fornita dall’ateneo;

• Fogli scritti estranei a quelli della prova;

• Matite;

• Auricolari.



