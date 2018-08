Test Medicina 2018: numero di iscritti per ogni ateneo

Il test di Medicina 2018 è alle porte. Pochi giorni e le decine di migliaia di aspiranti medici e odontoiatri si sfideranno a colpi di quiz per guadagnarsi un posto in facoltà. Nonostante un leggero aumento dei posti disponibili, anche quest'anno la lotta sarà ardua. Si tratta di 9.779 posti (inclusi quelli riservati a Medicina in lingua inglese e a Medicina nelle università private) per Medicina e Chirurgia, e altri 1096 (compresi, anche qui, quelli delle università private) per Odontoiatria. Peccato che, per questi corsi di laurea, abbiamo la bellezza di 67.005 candidati, più altri 7.660 per Medicina in lingua inglese. Se di media, quindi, si può calcolare che entrerà circa 1 candidato su 6, c'è un'altra informazione che tante aspiranti matricole cercano disperatamente. Qual è il rapporto iscritti/posti disponibili negli atenei per cui si candideranno?

Test Medicina e Odontoiatria 2018: numero di iscritti per ogni Università

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di BRESCIA

Università degli Studi di CAGLIARI

Università degli Studi di CATANIA

Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di FERRARA

Università degli Studi di FIRENZE

Università degli Studi di FOGGIA

Università degli Studi di GENOVA

Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como

Università degli Studi dell'AQUILA

Università degli Studi di MESSINA

Università degli Studi di MILANO

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA

Università degli Studi del MOLISE

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Università degli Studi di PADOVA

Università degli Studi di PALERMO

Università degli Studi di PARMA

Università degli Studi di PAVIA

Università degli Studi di PERUGIA

Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

Università di PISA

Università Politecnica delle MARCHE

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

Università degli Studi di SALERNO

Università degli Studi di SASSARI

Università degli Studi di SIENA

Università degli Studi di TORINO

Università degli Studi di TRIESTE

Università degli Studi di UDINE

Università degli Studi di VERONA

Ricavare ilè estremamente difficile. Non tutte le università, infatti, pubblicano questa informazione sul proprio sito. Skuola.net, per aiutarvi, ha chiesto direttamente al MIUR i. E' chiaro che si tratta dei candidati che faranno il test in quella data sede, cioè che l'hanno indicata come prima scelta al momento dell'iscrizione, e non sono quindi contate le altre preferenze. Qui sotto, quindi, vi diamo(il dato comprende infatti gli iscritti ad entrambi i test, essendo identico) e, accanto, il numero di posti messi a bando, in modo da poterli confrontare e farvi un'idea della concorrenza. Nel dato sono esclusi gli iscritti al test in lingua Inglese.Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 3061Posti disponibili complessivi: Medicina 297 + Odontoiatria 23Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 3439Posti disponibili complessivi: Medicina 320 + Odontoiatria 30Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1365Posti disponibili complessivi: Medicina 205 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1629Posti disponibili complessivi: Medicina 190 + Odontoiatria 40Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 7Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 2974Posti disponibili complessivi: Medicina 299 + Odontoiatria 24Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1799Posti disponibili complessivi: Medicina 210 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 7,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1367Posti disponibili complessivi: Medicina 212 + Odontoiatria 54Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1032Posti disponibili complessivi: Medicina 183 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 2109Posti disponibili complessivi: Medicina 304 + Odontoiatria 33Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 740Posti disponibili complessivi: Medicina 79 + Odontoiatria 39Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1216Posti disponibili complessivi: Medicina 235 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 624Posti disponibili complessivi: Medicina 169 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 3,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 695Posti disponibili complessivi: Medicina 116 + Odontoiatria 50Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 4Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1124Posti disponibili complessivi: Medicina 215 + Odontoiatria 25Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 4Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 3840Posti disponibili complessivi: Medicina 350 + Odontoiatria 60Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 2019Posti disponibili complessivi: Medicina 108 + Odontoiatria 25Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 14Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1008Posti disponibili complessivi: Medicina 137 + Odontoiatria 18Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6,5Iscritti al test Medicina 2018: 414Posti disponibili complessivi: Medicina 75Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 4620Posti disponibili complessivi: Medicina 420 + Odontoiatria 50Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1791Posti disponibili complessivi: Medicina 400 + Odontoiatria 35Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 4Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 3039Posti disponibili complessivi: Medicina 320 + Odontoiatria 25Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 2772Posti disponibili complessivi: Medicina 350 + Odontoiatria 25Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 7Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 895Posti disponibili complessivi: Medicina 201 + Odontoiatria 24Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 4Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1817Posti disponibili complessivi: Medicina 198 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 8,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1207Posti disponibili complessivi: Medicina 204 + Odontoiatria 12Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5,5Iscritti al test Medicina 2018: 630Posti disponibili complessivi: Medicina 145Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 4,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1687Posti disponibili complessivi: Medicina 240 + Odontoiatria 15Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1169Posti disponibili complessivi: Medicina 150 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 5870Posti disponibili complessivi: Medicina 833 + Odontoiatria 70Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1380Posti disponibili complessivi: Medicina 220 + Odontoiatria 40Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1752Posti disponibili complessivi: Medicina 130 + Odontoiatria 20Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 829Posti disponibili complessivi: Medicina 120 + Odontoiatria 23Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 6Iscritti al test Medicina 2018: 769Posti disponibili complessivi: Medicina 221Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 3,5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 3090Posti disponibili complessivi: Medicina 378 + Odontoiatria 40Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 7Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 859Posti disponibili complessivi: Medicina 153 + Odontoiatria 30Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5Iscritti al test Medicina 2018: 590Posti disponibili complessivi: Medicina 120Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 5Iscritti al test Medicina e al test Odontoiatria 2018: 1784Posti disponibili complessivi: Medicina 177 + Odontoiatria 25Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10