Coronavirus: Test Medicina 2020 rinviato al Campus Bio-medico di Roma

Test Medicina 2020 Campus Bio-medico: quando si farà?

A seguito delle disposizioni decise nelle scorse ore dal Governo italiano per far fronte all’emergenza dain via precauzionale per arginare il rischio di diffusione ulteriore del contagio.Guarda anche:Ilper accedere ai corsi delprevisto per ilpresso laè stato dunque, in modo da non svantaggiare tutti gli iscritti provenienti dalle zone del Nord Italia, colpite dalle recenti ordinanze restrittive.di tutta Italia dovranno quindida parte delle autorità.Per ora l’interesse del Governo e delle Università italiane procede verso la stessa direzione che persegue come interesse primarioprima di tutto il resto.Tutti i candidati sono comunque invitati a rimanere informati su ogni aggiornamento riguardo al test collegandosi sul sito www.unicampus.it