Preferenze test medicina 2020: quante conviene inserirne?

Iscrizione al test di Medicina: le preferenze per le sedi di assegnazione

Quali e quante sono le sedi di Medicina?

Dal primo di luglio è possibile effettuare l’previsto per il 3 settembre. I candidati, che hanno tempo per completare la procedura entro, sono chiamati ad indicare delle preferenze disebbene l’obbligo di fare il test nellaalla provincia di residenza.Ma quante preferenze conviene inserire? Proviamo a spiegartelo in questo articolo.Con il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2020 si conoscono finalmente tutte le informazioni utili per chi ha deciso di sostenere il tanto difficilea settembre. Stando alle informazioni riportate, la data del test rimane ile i candidati potranno iscriversi entro. Per farlo dovranno collegarsi su portale dedicato, Universtaly , e inviare la domanda seguendo meticolosamente tutte le indicazioni per la registrazione. Dopo la lettura dell’informativa sull’e la, il candidato è chiamato a indicare lae le. Ma quante bisogna indicarne? Non c’è una risposta. Pensiero comune e condiviso, infatti, è che. La scelta, dunque, è personale: se hai intenzione di trasferirti in qualsiasi parte d’Italia per iniziare gli studi di Medicina ti consigliamo di selezionare tutte le preferenze. Se inveceo preferisci solo alcune città dovresti selezionare le preferenze che meglio credi opportune. Questa scelta però comporta: stai limitando le possibilità di accesso! Puoi semprele preferenze, ovviamente non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni.Cliccando sul seguente link è possibile leggere la lista ufficiale pubblicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca su cui sono riportate tutte le Università per cui è possibile concorrere, suddivise ciascuna per regione e città: clicca qui per la lista completa e qui per sapere i posti disponibili per ogni università