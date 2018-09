Test Medicina 2018, la graduatoria anonima in PDF: risultati in ordine di punteggio

Il 18 settembre sono stati pubblicati i risultati del test medicina 2018. Non si tratta ancora della graduatoria nazionale test di medicina ufficiale, ma consentono ai candidati di scoprire qual è il punteggio assegnato alla prova, se si è idonei e calcolare quante speranze avete di passare.

Tuttavia, grazie all'analisi degli esperti di TestBusters, che da anni si occupano di preparazione al test di Medicina e dell'area medica, è possibile già da oggi stimare il punteggio minimo di accesso e scaricare il PDF della graduatoria anonima provvisoria (non ufficiale), preparata proprio da TestBusters dopo aver raccolto e confrontato i punteggi dei partecipanti nelle diverse università.

Infatti, nel documento, i risultati sono ordinati per punteggio ed è quindi possibile farsi un'idea della propria posizione in graduatoria. Ricordiamo che non si tratta della graduatoria nazionale ufficiale del Miur, che uscirà il 2 ottobre. La graduatoria ufficiale del Miur è l'unica da consultare per scoprire se si è risultati assegnati o prenotati a una sede universitaria.





Test Medicina 2018: graduatoria nazionale anonima provvisoria

Quanti punti servono quest'anno per passare? Si tratta ancora di calcoli teorici, ma stando al questo studio, si evince che. Tuttavia, spiega TestBusters, il punteggio minimo può differire a seconda dell'università. Si parla di 42,9 punti per sedi meno ambite quali Catanzaro, Sassari, Pescara e Chieti. Ma fino a 42,2 punti si hanno buone possibilità per gli scorrimenti, almeno fino a febbraio.Qui di seguito vi riportiamo il PDF della graduatoria non ufficiale, provvisoria e anonima, di TestBusters.

