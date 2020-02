Coronavirus, quali sono i test di ammissione all'università rinviati

Università Campus Bio-Medico di Roma: test di medicina rinviato

Università Vita-Salute San Raffaele: rinviati i test di medicina, ricerca biotenologica in medicina, odontoiatria e professioni sanitarie

Università Cattolica del Sacro Cuore: rinviato il test di medicina in inglese

La velocità con cui il nuovo coronavirus si sta diffondendo in alcune regioni ha creato un senso di incertezza tra i cittadini. Oltre alla chiusura di scuole, università, palestre, bar e alcuni negozi, molti atenei italiani hanno rinviato istabiliti per queste settimane. Ecco una panoramica di quali sono i test di ammissione all’università rinviati.Dopo l’evoluzione della situazione alla diffusione del Coronavirus, l’di Roma ha disposto il rinvio della prova di ammissione alprevisto per, presso la Fiera di Roma.Nel comunicato dell’Ateneo si legge che “la decisione assunta dall'Università è frutto della volontà di tutelare il bene della salute delle persone, anche in considerazione della provenienza dei candidati da tutta Italia, e nell’ottica di non sfavorire gli aspiranti medici provenienti da zone ove sono in atto misure restrittive degli spostamenti”. Al test si sono iscritti, infatti, oltre 2800 candidati proveniente da ogni parte d’Italia. La data del posticipo è ancora da destinarsi.L’ha imposto “l’adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali”. Con decreto rettorale riguardante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Rettore ha comunicato che le prove di ammissione previstea Milano, Bari, Catania, Napoli e Palermo sono state rinviate. i test rinviati sono quelli dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, in Igiene Dentale e in Infermieristica, del Corso di Laurea in Ricerca Biotecnologica in Medicina, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (per i posti riservati ai cittadini comunitari), del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.Anche l’ha comunicato che la prova di ingresso, fissata per il, è rimandata a data da destinarsi. La comunicazione è rivolta ai candidati iscritti al concorso di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico ine agli afferenti al contingente di posti per cittadini EU (ovvero i cittadini comunitari soggiornanti ovunque e non comunitari soggiornanti in Italia).