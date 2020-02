Coronavirus, lo smart working arriva a scuola: in alcuni istituti la didattica ‘a distanza’ è già partita

Classi virtuali e smart learning, la scuola corre ai ripari

Lezioni e spazi di discussione online per non abbandonare gli studenti

Quante scuole ci proveranno?

Le disposizioni di sicurezza che il Governo sta imponendo nelle zone d’Italia colpite dal contagio del coronavirus per tentare di arginarne la diffusione, come prevedibile, stanno riguardano molto da vicino anche la scuola. Uno dei punti del decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, emanato d’urgenza subito dopo l’esplosione dell’emergenza, prevede proprio che(nome scientifico del coronavirus) può esseredell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della, compresa quella universitaria” (cosa già avvenuta in sei regioni).Ma anche che vengono. Una sorta diapplicato alla scuola che, grazie a Internet e alle nuove tecnologie, consente di andare avanti con le lezioni anche senza la presenza fisica in classe. Un’occasione che alcuni istituti hanno colto al volo. Il sito Skuola.net ha segnalate alcune di queste iniziative.Leggi anche:All’(in provincia di Varese), ad esempio, la dirigente scolastica, Amanda Ferrario, ha trovato un modo per assicurare comunque la continuazione della didattica. Come? Attraverso lo sfruttamento delle risorse digitali e telematiche che permetteranno ai docenti – già dal 25 febbraio - di condurre un. La cosiddetta, composta dain modalità, attivabili dai professori direttamente dal proprio registro elettronico. Anche in questo tipo di lezioni, inoltre,per tutti gli studenti, al pari di una comune giornata di scuola.Anche in Veneto i presidi cominciano ad adeguarsi all’emergenza senza rinunciare alla prosecuzione dell’anno scolastico. Si tratta, per ora, di(in provincia di Padova), che comprende, dislocate nella zona dei Colli Euganei.La scommessa delle lezioni online, qui, investirà dunque anche gli studenti più piccoli. Il progetto partirà da giovedì 27 febbraio e i corsi saranno erogati suche diminuiranno la distanza fra docenti e studenti., si è inoltre mostratodi tutti coloro che vorranno contribuire a rendere piacevole e, perché no, divertente un lavoro così innovativo che stravolge le metodologie tradizionali di fare didattica. A corredo di questo “progetto didattico di emergenza” verrà anche creata una vera e propriacirca la situazione che stanno vivendo in queste lunghe giornate.Il dirigente scolastico D’Ambrosio, già esperto di robotica educativa, immersive lab, making, coding e di tutti i mezzi propri dell’innovazione applicata alla didattica, si mostra fiducioso sull’utilità e sull’efficienza del digitale come strumento di cui le scuole possono servirsi: “Ho avviato in queste ore una rete di scambio tra i miei docenti che ha – dice - lo. Lo faremo nel rispetto della privacy, ma lo faremo con il cuore”.Maper non far perdere troppi giorni di lezioni ai propri alunni. Tra l’altro, a breve, è prevista la pubblicazione di unsul coronavirus. Potrebbero esserciper le scuole che vorranno allestire progetti di didattica ‘a distanza’. A meno che, come si vocifera in queste ore, non venga reso obbligatorio per tutti gli istituti interessati dalle ordinanze restrittive.