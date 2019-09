Test Architettura 2019: come calcolare il risultato

• 12 quesiti di Cultura generale;

• 10 quesiti di Ragionamento logico;

• 16 quesiti di Storia;

• 10 quesiti di Disegno e Rappresentazione;

• 12 quesiti di Fisica e Matematica.



Test Architettura 2019: come calcolare il punteggio

• 1,5 punti per ogni risposta esatta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Architettura 2019: punteggio minimo e punteggio massimo

Test Architettura 2019: quando escono le soluzioni, i risultati e le graduatorie

Oggisi svolge ilLa prova, composta dada svolgere in, è finalizzata all’accertamento delle nozioni basilari delle seguenti materie così distribuite:Gliiscritti al test oggi si contenderanno iresi disponibili per l’anno 2019/20, ormai prossimo alla partenza.Ilavviene secondo determinati criteri di valutazione associati a ciascuna risposta data:Guarda anche:Ila cui si può aspirare, rispondendo correttamente a ciascuna domanda, è dunque pari amentre, ipotizzando una situazione drastica in cui si siano sbagliate tutte le risposte, è pari ache permette l’accesso in graduatoria è fissata a, anche se questa non deve essere assolutamente confusa con l’ammissione, cosa ben diversa.poiché l’accesso al corso di laurea dipende dallae quindi dal punteggio di ogni candidato in ordine decrescente, ovvero dal più alto al più basso, fino all’esaurimento dei posti a disposizione.In caso di parità, il decreto ministeriale del Miur, ha fornito indicazioni su come procedere, assegnando un peso diverso alle diverse materie: ‘Per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane’.e stabile nel tempo in quanto è un parametro dipendente da diversi fattori mutevoli ogni anno.Come ogni anno, la pubblicazione delle soluzioni del test di ingresso 2019 in Architettura da parte del Miur, è attesa nel tardo pomeriggio dello stesso giorno della prova.sarà dunque possibile consultare online. Questo permetterà a tutti gli iscritti di poterattraverso il confronto immediato con le risposte corrette.Per conoscere, tutti gli iscritti,, dopo essersi collegati al portale Universitaly e aver effettuato l’accesso tramite le proprie credenziali (email e password), potranno visualizzare il punteggio ottenuto. I candidati non saranno ordinati secondo i nominativi bensì secondo illoro assegnato.Il, sempre dopo aver effettuato l’accesso al portale Universitaly , i candidati potranno consultare il proprio compito corretto e verificare quindi la coerenza tra le risposte date e il punteggio ottenuto.Per scoprire però la, si dovrà attendere fino asempre sul portale Universitaly . Questa permetterà a ciascun candidato di visualizzare il proprio stato di, ovvero vincitore immediato di un posto nell’università di prima scelta, o di, ovvero di destinatario in attesa dei successivi scorrimenti della graduatoria per un posto nell’ateneo non di prima scelta. Gliavranno inizio