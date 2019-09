Risultati Test ingresso Architettura 2019: pubblicazione Miur

Risultati Test Veterinaria 2019: come conoscere il proprio punteggio

Risultati test Architettura 2019: una panoramica dei risultati

I prossimi appuntamenti graduatoria Test Architettura 2019

Per gli aspiranti architetti l’attesa è finalmente terminata. Sulsono stati da poco pubblicati, nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali,che si è svolto lo scorso 5 settembre. Così come per quelli del Test ingresso Medicina e Veterinaria pubblicati negli scorsi giorni, anche i risultati del Test ingresso Architettura sono in forma anonima.Guarda anche:Sei hai sostenuto ilper conoscere il tuo punteggio è necessario fare riferimento al tuoDi cosa stiamo parlando? Semplice, del codice alfanumerico che ti è stato consegnato il giorno della prova. Se lo hai dimenticato, risalire ai punti che hai totalizzato è un pò più complicato ma non certo impossibile. Basta infatti scaricare i risultati dal sito del Miur e confrontare le risposte esatte con quelle che hai dato il giorno della prova. Dovrai assegnare 1,5 punti per ogni risposta esatta, 0 se non data e -0,4 per ogni risposta sbagliata.In tutto, secondo i dati del Miur, a sostenere ilsono stati ben 6.897 (le domande pervenute erano state 8.242).ovvero coloro che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sonol’83,08% del totale. Il punteggio medio nazionale registrato fra coloro che sono risultati idonei è di 33,82. Ilpresso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. LaIl punteggio più alto, invece, è stato conseguito al Politecnico di Milano (77,5). Gli atenei che hanno avuto più candidati tra i primi 100 sono l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (30), il Politecnico di Milano (20), l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (19).Per avere iquando verranno pubblicati nell’area riservata del portale Universitaly. IlManlio Grossi