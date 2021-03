Date e orari test architettura 2021

Test architettura 2021: quando sarà?

Ormai i test di ammissione all’università per l’anno accademico 2021/2022 si stanno sempre più avvicinando: ildallo scorso anno ha subito un notevole cambiamento, infatti non è più a livello nazionale, mache, nel mese di settembre, potranno scegliere in autonomia ancheScopriamone di più.Come abbiamo anticipato, quest’annonella quale si svolgerà il test di ammissione alla facoltà di Architettura a livello nazionale,, quindi aggiorneremo le date e l'ora delle provei bandi di tutti gli atenei.