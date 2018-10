Test Architettura 2018: risultati finali e graduatoria nazionale

Niente a che vedere con i calcoli al centesimo e le previsioni a lungo termine che stanno facendo in questi giorni le aspiranti matricole di Medicina. Chi ha tentato di entrare nelle facoltà di Architettura nell’anno accademico 2018/2019 – svolgendo il test il 6 settembre – avrà un compito decisamente agevolato. È vero che la graduatoria definitiva è uscita solo il 2 ottobre, con i nomi in ordine di punteggio, ma già da prima i giochi erano tutti fatti o quasi. Lo si è capito il 28 ottobre, quando è stata pubblicata la prima graduatoria, quella anonima. Come ha segnalato Skuola.net, esaminando i numeri diffusi dal Miur, ci sono più posti (7.211) che candidati (6.779). Inoltre, quelli che hanno effettivamente superato i quiz – totalizzando almeno 20, il punteggio minimo – sono stati ancora di meno (5.720). Vediamo, in ogni caso, come funziona l’assegnazione delle ‘matricole’ e i prossimi passaggi che dovranno affrontare i futuri architetti.

Test Architettura 2018: compito più facile del previsto

Graduatoria architettura 2018: che significa ‘assegnato’?

Architettura 2018: cosa può fare uno studente ‘prenotato’?

Test architettura: come funzionano i punteggi

Architettura 2018: l’ordine delle materie

Chi risulta, dunque, può iniziare a festeggiare. Potrà tentare di coronare il suo sogno e diventare Architetto, in più nell’università preferita. L’unica cosa che dovrà fare è procedere a(il giorno di pubblicazione della graduatoria è compreso nel calcolo) presso l’ateneo prescelto.Chi risulta, invece, si troverà di fronte a un bivio:Se la sede di prenotazione (indicata dal Miur, pescando dalla lista di preferenze fatta dal candidato nella domanda d’iscrizione ai test) è gradita allo studente, questi. Altrimenti dovràdella graduatoria generaledella vigilia. Attenzione, però: in quest’ultimo caso bisognerà– entrando nell’area riservata del portale Universitaly, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione della lista -per essere calcolato al momento degli scorrimenti. Una procedura che va ripetuta ad ogni scorrimento.Ma come si stabilisce se un aspirante architetto sarà ‘assegnato’ oppure ‘prenotato’? Il ministero dell’Istruzione, nel decreto che regola il funzionamento del test d’ingresso, ha indicato anche i. La regola generale vuole che sia. Gli studenti più bravi possono perciò stare tranquilli,. Se, ad esempio, un ragazzo non riesce a essere ‘assegnato’ nell’università in cima alle preferenze a fargli posto nelle sedi alternative saranno quei candidati che, pur avendo messo come prima scelta l’ateneo meno gradito allo studente più bravo, hanno ottenuto un punteggio più basso di lui.Altro scenario potenzialmente frequente è quello in cui. A quel punto. Così come avviene per le altre prove d’accesso, ogni materia ha un ’peso’ differente. A prevalere, perciò, sarà lo studente con il– in ordine d’importanza decrescente -. Per fortuna, la situazione che si è venuta a creare per la facoltà di Architettura limiterà al minimo questi problemi d’interpretazione delle graduatorie. In teoria i candidati sono tutti dentro. L’unica cosa da stabilire è dove.