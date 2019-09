Risultati test Architettura 2019: graduatoria e punteggi per ogni ateneo

Risultati test architettura 2019: pubblicazione Miur. I dati su punteggi e idonei

Come consultare i risultati del test in Architettura 2019

Il calcolo del punteggio per il test di Architettura 2019

• 1,5 punti per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Architettura 2019: date utili e graduatoria nazionale

Test Architettura 2019: idonei assegnati o prenotati?

• Idonei assegnati: sono i candidati che hanno ottenuto un punteggio talmente alto da essere i vincitori immediati di un posto nell’università indicata come prima scelta. Possono dunque procedere subito con l’immatricolazione al corso di laurea entro 4 giorni, altrimenti saranno cancellati dalla graduatoria, perdendo quindi ogni diritto all’iscrizione;

• Idonei prenotati: sono i candidati che risultano destinatari di un posto nell’università indicata non come prima scelta. Possono dunque scegliere di immatricolarsi a quella assegnata entro 4 giorni, oppure aspettare i successivi scorrimenti di graduatoria. In tal caso entro 5 giorni dovranno comunque manifestare il proprio interesse a rimanere nella graduatoria o ne saranno cancellati.



La graduatoria del test di Architettura 2019: gli scorrimenti

Gliche lo scorsohanno svoltoper conquistarsi uno deiper l’anno accademico 2019/20 in partenza, oggifinalmente conosceranno iltotalizzato. Sono infatti stati pubblicati dal Miur i risultati anonimi del test. Ma l’apprensione per gli iscritti non finisce certo qui! Ci sono infattida segnare in agenda come i giorni di pubblicazione degli elaborati corretti, della graduatoria e dei successivi scorrimenti. Vediamo insieme allora quali sono le prossime tappe obbligate che scandiscono il percorso di accesso al corso in Architettura 2019.Guarda anche:I candidati che hanno sostenuto la prova il 5 settembre scorso sono stati 6.897 (le domande pervenute erano state 8.242). Gli, quelli che hanno totalizzato iper concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, quest’anno sono 5.730, l’83,08% del totale.. Il punteggio medio nazionale registrato fra coloro che sono risultati idonei è di 33,82. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 51,25 presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. In due atenei viene registrata la percentuale di idonei più alta (100%): l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.Il punteggio più alto è stato conseguito presso il Politecnico di Milano (77,5). I primi 100 classificati sono concentrati in 13 atenei. Quelli che hanno avuto più candidati tra i primi 100 sono l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (30), il Politecnico di Milano (20), l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (19).L’ente a cui è affidato il compito di valutare le prove è ilche, sul portale Universitaly ha pubblicato. Per visualizzare i punti totalizzati infatti, bastainserendo le proprie credenziali (email e password), e dopo aver selezionato l’università in cui si è svolto il test sarà possibile visualizzare l’elenco dei candidati ordinati secondo ilassegnato ad ognuno il giorno della prova all'interno della scheda anagrafica.Coloro che abbiano dimenticato o perduto il codice etichetta avranno comunque il diritto e la possibilità di consultare i risultati ma per farlo dovranno attendere fino al, giorno in cui sempre sul portale online Universitaly , sarà disponibilePer accedere alla tua area riservata di Universitaly clicca qui Il test formato daa risposta multipla viene valutato secondo determinati criteri:Ila cui poter aspirare, avendo risposto correttamente a tutti i 60 quesiti, è pari amentreper essere considerati idonei è fissata a, il Miur ha stabilito che ‘Per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane’.È importantein quanto alla prima non consegue necessariamente la seconda. Solo gli idonei collocati fra le posizioni più alte della graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili, avranno infatti accesso al corso di laurea in Architettura 2019.Una volta consultati i punteggi disponibili da oggi 19 settembre 2019, il, come anticipato, collegandosi sempre sul portale Universitaly sarà possibile visualizzaredei candidatiPer visualizzareinvece bisognerà attendere fino alin cui saranno elencati, cioè coloro che abbiano totalizzato almeno 20 punti, suddivisi fraNella graduatoria nazionale attesa ilsaranno distintiGliavranno inizio il. Ma cosa si intende per scorrimento di graduatoria? Come suggerisce la parola, lo scorrimento rappresenta. Dopo la prima graduatoria attesa per il 1° ottobre infatti, eliminando i rinunciatari e gli immatricolati sarà possibile stilare nuove graduatorie fra gli idonei prenotati che potranno scegliere di immatricolarsi nei posti assegnati o di attendere altri scorrimenti nella speranza di ottenere un posto in una sede migliore.