Test ingresso Design 2019: tutte le università

Test Ingresso Design 2019: Università Gabriele D’Annunzio di Chieti Pescara

15 quesiti di Cultura generale e comprensione verbale;

5 quesiti di Logica;

10 quesiti di Storia dell’arte e del design;

5 quesiti di analisi matematica e Geometria;

5 quesiti di Disegno e rappresentazione.

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019: Università della Campania Luigi Vanvitelli

Design e Comunicazione;

Design per la moda.

Test Ingresso Design 2019: Università Alma Mater Bologna

20 quesiti di Matematica (50 minuti);

10 quesiti di Logica (20 minuti);

10 quesiti di Scienze (20 minuti);

10 quesiti di Comprensione verbale (20 minuti).

Test Ingresso Design 2019: Università di Ferrara

10 quesiti di Disegno e Rappresentazione;

30 quesiti di Cultura generale e Ragionamento logico;

10 quesiti di Storia;

10 quesiti di Matematica e Fisica.

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019: Università di Roma Sapienza

12 quesiti di Storia dell’arte e Storia;

12 quesiti di Disegno e Rappresentazione;

12 quesiti di Disegno industriale;

8 quesiti di Matematica.

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019: Università degli studi di Genova

10 quesiti di Cultura della rappresentazione;

20 quesiti di Logica e Cultura generale;

10 quesiti di Cultura del design;

10 quesiti di Matematica e Fisica.

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019 Politecnico di Milano

Design degli interni (L-4) con 300 posti disponibili

Design del prodotto industriale (L-4) con 300 posti disponibili

Design della comunicazione (L-4) con 150 posti disponibili

Design della moda (L-4) con 150 posti disponibili.

12 quesiti di geometria e rappresentazione (20 minuti);

6 quesiti di Logica (10 minuti);

6 quesiti di Comprensione verbale (10 minuti);

12 quesiti di Storia del design e Storia dell’arte (15 minuti);

24 quesiti di Cultura generale (25 minuti).

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019 Politecnico di Torino

12 quesiti di Logica e Matematica (30 minuti);

6 quesiti di Comprensione del testo (12 minuti);

12 quesiti di Cultura generale (24 minuti);

12 quesiti di Cultura del progetto (24 minuti).

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019 Politecnico di Bari

18 quesiti di Disegno e Rappresentazione;

18 quesiti di Storia dell’Arte;

7 quesiti di Logica e Cultura generale;

7 quesiti di Matematica e Fisica.

Test Ingresso Design 2019 Università di Firenze

15 quesiti di Cultura generale;

15 quesiti di Cultura tecnico-artistica.

Test Ingresso Design 2019 Università di Pisa

20 quesiti di Matematica (50 minuti);

10 quesiti di Logica (20 minuti);

10 quesiti di Scienze (20 minuti);

10 quesiti di Comprensione verbale (20 minuti).

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test Ingresso Design 2019 Libera Università di Bolzano

Design e Arti- Curriculum in Arte (L-4) con 30 posti disponibili

Design e Arti – Curriculum in Design (L-4) con 60 posti disponibili

Test Ingresso Design 2019 Università IUAV di Venezia

Design della moda e arti multimediali (curriculum Arti multimediali e curriculum Design della moda) con 144 posti disponibili;

(curriculum Arti multimediali e curriculum Design della moda) con 144 posti disponibili; Disegno industriale e multimedia (curriculum Interior design e curriculum Product e visual design) con 180 posti disponibili.

pensiero razionale ed astratto;

percezione ed elaborazione di contenuti figurativi;

storia della moda e storia dell'arte;

comprensione di testi argomentativi;

elementi di cultura generale.

pensiero razionale ed astratto;

percezione ed elaborazione di contenuti figurativi;

storia del design e storia dell’arte;

comprensione di testi argomentativi;

elementi di cultura generale.

Sogni di entrare nel mondo del design e quindi della progettazione, anche grafica, dei prodotti industriali? Allora devi sapere che per accedere al corso di laurea che prepara in questo settore, in alcuni atenei devi superare un test di ingresso per il numero chiuso locale. Scopri quali sono le università italiane citate nella guida alle università italiane del Il Sole 24 Ore, che hanno attivatoGuarda anche:Si tratta di un ateneo pubblico in cui è possibile iscriversi al corso di laurea di primo livello in Disegno Industriale (L-4) . Il corso dura tre anni e la sede di svolgimento è Pescara. I posti disponibili per l’anno 2019/20 sono 80 (75 per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 5 per studenti non comunitari residenti all’estero), la frequenza agli insegnamenti durante i semestri è consigliata ma non obbligatoria.Il test di accesso a numero programmato si terrà in sede mercoledì 4 settembre 2019 (le iscrizioni per sostenerlo sono aperte dal 3 luglio al 28 agosto 2019) alle ore 11:00. È composto da 40 domande a risposta multipla così suddivise:Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:I link utili per visualizzare informazioni più dettagliate sul corso di laurea:Il link per visualizzare il bando è il seguente: https://www.dda.unich.it/sites/st01/files/avviso_di_selezione_design_a.a._2019_2020.pdf L’università pubblica Vanvitelli ha attivato per l’anno 2019/20 il corso di laurea di primo livello, della durata di tre anni, in Disegno industriale (L-4), con sede ad Aversa. Questo corso comprende due indirizzi specifici:: i posti disponibili sono 160 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 4 per i cittadini non comunitari residenti all’estero. Dall’8 luglio al 6 settembre 2019 sarà possibile effettuare l’iscrizione al test di ingresso, versando un contributo di partecipazione di 10 euro. La graduatoria con i risultati verrà pubblicata entro il 18 settembre sul sito dell’ateneo.Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorso_Architettura_20192020/Bando_all._n._1_copy.pdf Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sul seguente link: http://www.architettura.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/design-e-comunicazione : i posti disponibili sono 150 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 4 per i cittadini non comunitari residenti all’estero. Dall’8 luglio al 6 settembre 2019 sarà possibile effettuare l’iscrizione al test di ingresso, versando un contributo di partecipazione di 10 euro. La graduatoria con i risultati verrà pubblicata entro il 18 settembre sul sito dell’ateneo.Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorso_Architettura_20192020/Bando_all._n._1.pdf Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sul seguente link:L’università pubblica Alma Mater di Bologna per l’anno 2019/20 ha attivato il corso a numero programmato in Design del prodotto industriale (L-4).Il test da superare per poter immatricolarsi è il TOLC-I, composto da 50 quesiti da svolgere in 1 ora e 50 minuti. Le domande sono così strutturate:A queste domande ne seguiranno altre 30 facoltative (con 15 minuti aggiuntivi) per accertare la conoscenza della lingua inglese.La terza selezione a cui si può ancora accedere per le iscrizioni al TOLC-I è aperta dalle ore 09:00 dell’ 1 agosto 2019 alle ore 13:00 del 10 settembre 2019. Per completare l’iscrizione alla prova è necessario versare un contributo di 20 euro. I posti disponibili in questa specifica selezione sono 26 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 4 per i cittadini non comunitari residenti all’estero.Le date per i test TOLC-I attivati nell’Università di Bologna sono consultabili sul sito Cisia:Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: [url=file:///C:/Users/HP%20Probook%20430/Downloads/Bando%20TOLC%20ammissione%20lauree%20Ingegneria%20e%20Scienze%20(area%20informatica)%20A.A.%202019-20_%20(1).pdf]file:///C:/Users/HP%20Probook%20430/Downloads/Bando%20TOLC%20ammissione%20lauree%20Ingegneria%20e%20Scienze%20(area%20informatica)%20A.A.%202019-20_%20(1).pdf[/url]Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sul seguente link: https://corsi.unibo.it/laurea/DesignProdottoIndustriale/prospettive?year=2019 L’Università pubblica di Ferrara per l’anno 2019/20 ha attivato il corso di primo livello a numero programmato in Design del prodotto industriale (L-4).Il 6 settembre 2019 alle ore 10:00 si terrà in sede il test di ammissione a numero chiuso per accedere al corso di laurea (le iscrizioni sono aperte sul portale Universitaly dal 9 luglio fino alle ore 11:30 del 21 agosto 2019, versando un contributo di 60 euro per la partecipazione.La prova di ammissione dura due ore ed è strutturata in 60 domande a risposta multipla divise in:Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:I posti disponibili in questa specifica selezione sono 99 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 1 per i cittadini non comunitari residenti all’estero.Saranno stilate due graduatorie il 17 settembre 2019 e il 25 settembre 2019.Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: [url=file:///C:/Users/HP%20Probook%20430/Downloads/Bando%20Design%202019-20%20per%20sito.pdf]file:///C:/Users/HP%20Probook%20430/Downloads/Bando%20Design%202019-20%20per%20sito.pdf[/url]Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sui seguenti link: http://www.unife.it/interfacolta/design L’Università pubblica ‘La Sapienza’ di Roma per l’anno 2019/20 ha attivato il corso di primo livello a numero programmato in Design in disegno industriale (L-4).La prova di ammissione si svolgerà il 18 settembre 2019 alle ore 11:00 (le iscrizioni sono aperte dal 16 luglio 2019 al 6 settembre 2019), versando un contributo di 35 euro per la partecipazione.La prova si compone di 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in 90 minuti, così suddivisi:Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:I posti disponibili in questa specifica selezione sono 175 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 10 per i cittadini non comunitari residenti all’estero.Entro il 25 settembre 2019 sarà pubblicata la graduatoria.Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/documenti_ufficiali/2019/169/29843.pdf Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sul seguente link: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/29843/home L’Università pubblica di Genova per l’anno 2019/20 ha attivato i corsi di primo livello a numero programmato in Design della nautica (L-4) e in Design del prodotto e della comunicazione (L-4).La prova di ammissione si svolgerà il 4 settembre 2019 alle ore 11:00 (le iscrizioni sono aperte dalle ore 12:00 del 26 agosto 2019 alle ore 12:00 del 20 settembre 2019), versando un contributo di 35 euro per la partecipazione.Design del prodotto e della comunicazione: I posti disponibili in questa specifica selezione sono 92 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 8 per i cittadini non comunitari residenti all’estero.Design della nautica: I posti disponibili in questa specifica selezione sono 48 per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 1 per i cittadini non comunitari residenti all’estero.La prova per entrambi gli indirizzi si compone di 50 quesiti a risposta multipla suddivisi in:Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://media.unige.it/image/upload/media_production/Bando_L_Design-del-prodotto-e-della-nautica_2019_xwcxmt Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sul seguente link: https://corsi.unige.it/9274 Il Politecnico di Milano ha attivato per l’anno 2019/20 i seguenti corsi di laurea di primo livello a numero programmato in Design:Il test previsto per tutti gli indirizzi è il TOLD e si compone di 60 quesiti a risposta multipla da completare in 1 ora e 20 minuti:Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:Per visualizzare il bando per il test di ingresso e le informazioni relative al corso inclicca sul seguente link: https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/extra/RegolamentoPublic.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DEFAULT=evento&aa=2019&k_corso_la=1087&lang=IT

Per visualizzare il bando per il test di ingresso e le informazioni relative al corso inclicca sul seguente link: https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/extra/RegolamentoPublic.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DEFAULT=evento&aa=2019&k_corso_la=1090&lang=IT Per visualizzare il bando per il test di ingresso e le informazioni relative al corso inclicca sul seguente link:Per visualizzare il bando per il test di ingresso e le informazioni relative al corso inclicca sul seguente link: https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/extra/RegolamentoPublic.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DEFAULT=evento&aa=2019&k_corso_la=1089&lang=IT

Il Politecnico di Milano ha attivato per l’anno 2019/20 il corso di laurea di primo livello a numero programmato in Design e comunicazione, con 250 posti disponibili complessivi.La prova di ammissione che si svolgerà nelle sedi dell’ateneo giovedì 29 e venerdì 30 agosto 2019, è strutturata secondo il TIL-D che si compone di 42 domande distribuite in:Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://didattica.polito.it/zxd/b5eda0a74558a342cf659187f06f746f/9dde3c1deee7c791026d6a0ac91322bb/82b9335281d31552e050c0828c3719a9?1551102530186 Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso clicca sul seguente link: [url=https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa.corsi?p_sdu_cds=81:6&p_a_acc=2020&p_header=N&p_lang=IT]https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa.corsi?p_sdu_cds=81:6&p_a_acc=2020&p_header=N&p_lang=IT[/url]L’Università pubblica di Genova per l’anno 2019/20 ha attivato il corso di primo livello a numero programmato in Design industriale (L-4).La prova si svolgerà il 18 settembre 2019 e sarà possibile iscriversi dal 19 luglio al 30 agosto 2019. Il test si compone di 50 quesiti a risposta multipla:I posti disponibili sono 120 e le graduatorie con gli ammessi saranno pubblicate entro il 27 settembre 2019.Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: http://www.poliba.it/sites/default/files/didattica/bando_di_2019.pdf L’Università pubblica di Firenze per l’anno 2019/20 ha attivato il corso di primo livello a numero programmato in Design industriale (L-4).Il test si svolgerà lunedì 9 settembre 2019 alle ore 11.00 e sarà composto da una prova grafica di bassa complessità e da 30 domande a risposta multipla da svolgere in 90 minuti:I posti disponibili per questo corso sono 200.Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://ammissioni.unifi.it/INFO/DETTAGLIO?key=1218#BANDO_DI_SELEZIONE

L’Università pubblica di Pisa per l’anno 2019/20 ha attivato il corso di primo livello a numero programmato in Ingegneria per il Design industriale (L-4).Il test segue la tipologia del TOLC-I con 50 quesiti da svolgere in 110 minuti:A queste domande se ne aggiungono altre 30 da svolgere in 15 minuti per verificare la conoscenza della lingua inglese.Il punteggio invece sarà valutato in base alla correttezza delle risposte a cui verranno assegnati:Il calendario con le date per la terza selezione è consultabile sul sito di Cisia cliccando sul link https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=ingegneria Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: https://matricolandosi.unipi.it/wp-content/uploads/2019/06/guidadesign.pdf La Libera Università di Bolzano per l’anno 2019/20 ha attivato i corsi di primo livello a numero programmato in:Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso in Design e Arte – curriculum in Arte clicca sul seguente link: https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/bachelor-art/ Per visualizzare gli obiettivi formativi e gli insegnamenti attivati nel corso Design e Arte – curriculum in Design clicca sul seguente link: https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/bachelor-design/ La Università IUAV di Venezia per l’anno 2019/20 ha attivato i corsi di primo livello a numero programmato in:: la prova di ammissione si terrà il 2 settembre 2019 (le iscrizioni sono aperte dal 14 giugno al 21 agosto 2019). Il test è strutturato in 40 quesiti a cui segue una prova grafica e un colloquio. Le domande del test sono distribuite in 5 sezioni:Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SI-AC/LAUREE-TRI/Design-del/index.htm : La prova di ammissione si terrà il 2 settembre 2019 (le iscrizioni sono aperte dal 18 giugno al 21 agosto 2019). Il test è strutturato in 40 quesiti a cui segue una prova grafica e un colloquio. Le domande del test sono distribuite in 5 sezioni:Per visualizzare il bando per il test di ingresso clicca sul seguente link: http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SI-AC/LAUREE-TRI/Disegno-in/index.htm