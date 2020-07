Barriere architettoniche

Normativa italiana sul superamento delle barriere architettoniche

L. 118/1971 – decreto attuativo n. 384/1978

L. 13/1989 – decreto attuativo n. 236/1989

C.M. 1669/89

L. 104/1992 – decreto attuativo 503/96

Per barriera architettonica si intende:- ogni ostacolo fisico che crea difficoltà di movimento a chi abbia ridotte capacità di movimento;- ogni ostacolo che limita la comoda utilizzazione di parti, attrezzature e componenti degli edifici e dell’arredo urbano;- mancanza di accorgimenti e segnalazioni che consentono a chiunque di orientarsi e riconoscere i luoghi e le fonti di pericolo.L’attuale normativa italiana sul superamento delle barriere architettoniche non tutela solo i portatori di handicap ma anche le cosiddette “persone particolari” (bambini, donne in gravidanza,…).Prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche:- negli edifici pubblici;- negli edifici privati ad uso pubblico (es: centro congressi);- negli spazi esterni degli edifici.Detta le norme da rispettare per la progettazione di edifici, estende agli edifici privati l’obbligo di rimuovere le barriere architettoniche e consentiva, a coloro che avessero la necessità, di chiedere un finanziamento.Precisa che nell’obbligo, rientrano gli edifici residenziali di edilizia privata e pubblica (interventi di ristrutturazione, nuova edificazione).Estende agli edifici pubblici, le prescrizioni della legge 13/1989 (unica legge di riferimento)La normativa italiana in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è del tutto adeguata alle direttive europee; quindi, sia la costruzione che la ristrutturazione di edifici privati e pubblici deve avvenire tenendo conto di queste normative.