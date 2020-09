Finiture esterne

Lesi suddividono in: intonaci e rivestimenti.Glisono costituiti da rinzaffo e da uno strato di rifinitura, sono protetti da tinteggiature o da altri prodotti complementari e si distinguono in: ordinari, plastificanti, pietrificanti con finitura.hanno la duplice funzione di finitura e di protezione dalle sollecitazione meccaniche e dalle aggressioni provenienti dall’ambiente esterno.Si suddividono in: materiale lapideo, lamiera metallica, ceramica, lastrame lapideo, fibrocemento, legno.adatti per rivestimenti esterni sono quelli che resistono meglio alle sollecitazioni prodotte dagli agenti atmosferici.L’accostamento tra le lastre può avvenire in due modi: a giunto chiuso, le lastre sono disposte a contatto tra loro; a giunto aperto, le lastre sono messe in opera lasciando uno spazio di cinque o sei millimetri su tutti i lati.Le tecniche di posa dei rivestimenti lapidei più comuni sono: posa mediante imbottitura, posa mediante incollaggio, posa con camera d’aria, posa mediante pannelli prefabbricati.Possiamo avereceramici, rivestimenti con materiali lapidei.