Ci sono due tipi di strutture portanti verticali: le murature e i pilastri.Lesi possono suddividere in:, che può essere grezza, grossolanamente squadrata, squadrata o listata;, che possono essere dei mattoni (normali oppure alveolari) e possono anche essere dei blocchi, anch’essi normali oppure alveolari;, che può essere semplice, armato, oppure in blocchi; i blocchi possono essere normali, di argilla espansa oppure di calcestruzzo cellulare;Invece ipossono essere realizzati in:In base alla tecnica di costruzione, si possono avere dei:: quando per la loro realizzazione non vengono impiegate malte per cementare gli elementi. I muri a secco solitamente viene utilizzato per le murature di sostegno (come nei terrazzamenti dei terreni) o anche per realizzare delle recinzioni;: che vengono realizzati con vari conglomerati, entro cavità del terreno o con le cassa forme.Tra le murature possiamo trovare: murature di pietrame a secco; murature di pietra con malta; murature di pietrame a faccia vista; murature ordinarie di pietrame; muratura ordinaria mista di pietrame e mattoni; murature di mattoni; murature per divisori; e murature armate in laterizio.