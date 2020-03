Ricette da quarantena: ecco come fare quelle più cercate del web

In cucina ai tempi del coronavirus: le ricette più cercate

Ricetta pane fatta in casa

Ricetta torta di mele

930 g di mele renette (700 g pulite)

200 g di zucchero

250 g di farina 00

100 g di burro

150 g di latte intero (a temperatura ambiente)

2 uova (a temperatura ambiente)

2 limoni

16 g di lievito in polvere per dolci

½ cucchiaino di cannella in polvere

1 pizzico di sale fino

Ricetta torta al cioccolato

150 g di cioccolato fondente

50 g di cacao amaro in polvere

180 g d farina 00

180 g di zucchero semolato

6 uova medie

200 g di burro a temperatura ambiente

8 g di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale fino

Pancakes, ricetta semplice

250 ml di latte

200 g di farina 00

1 uovo

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

Pizza fatta in casa

500 g di farina bianca

250 ml di acqua

15 g di lievito di birra

20 g di olio

10 g di sale

500 g di pelati

1 mozzarella

Origano q.b.

Ricetta crepes

250 ml di latte

125 g di farina 00

1 uovo

1 cucchiaio di zucchero

1 pizzico di sale

Nutella q.b.

Zucchero a velo q.b.

Ricetta biscotti secchi semplici

250 g di farina bianca di tipo 00

20 g di tuorli

60 g di uova

50 g di burro

100 g di zucchero

20 g circa di zucchero a velo

1 cucchiaino di lievito per dolci

2 cucchiai di acqua

1 pizzico di sale

1 limone

Dopo le disposizioni governative per evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus, tutti gli italiani. Tra un flash mob sul balcone e una lezione online erogata dalla scuola o dall’università, forse anche ti chiederai cosa fare per riempire il tempo.In questo periodo molti utenti stannoe stanno spopolando tantissime foto di piatti pronti sui social.Per questo, anche noi abbiamo pensato di fornirti tutte le informazioni. Ecco tutte le ricette cercate in questi giorni dagli italiani in quarantena!Guarda anche:Come passare questi giorni di quarantena? Ecco le ricette più cercate in questi giorni dai tanti italiani in quarantena come te: perché comprarlo se puoi... prepararlo da solo? Digitato, cotto e… mangiato!Scopri la ricetta completa del pane fatto in casa a questo link Fai sciogliere il burro a bagnomaria o nel microonde e mettilo da parte. Prendi mele e limoni: dividi a metà le mele e togli i torsoli, grattugia la scorza di limone e spremi il succo ottenendo circa 30 g. Dopo aver sbucciato le mele, tagliale in quattro parti per poi ridurle in fettine. Prima di preparare l’impasto, metti le mele tagliate a fettine in una ciotola con il succo di limone per non farle annerire.Prendi una ciotola capiente e versa le uova e parte della dose di zucchero: sbatti il tutto con le fruste elettriche versando lo zucchero a poco a poco. Aggiungi il sale e monta fino a ottenere un impasto chiaro e spumoso. Aggiungi poi il burro ormai fuso, la cannella in polvere e la scorza di limone grattugiata. In una ciotola a parte, setaccia farina e lievito e dopo averlo fatto, aggiungi il composto a poco a poco nella prima ciotola precedente sempre montando il tutto con le fruste. Dopo aver incorporato le polveri, diminuisci la velocità delle fruste elettriche e versa il latte a filo.Sgocciola le mele e versale nell’impasto. Mescola, inserisci il tutto nella tortiera imburrata e cuocila in forno statico preriscaldato a 180° per circa 55 minuti. Una volta sfornata e lasciata raffreddare, spolvera la torta con lo zucchero a velo.Prima cosa da fare è tritare il cioccolato fondente e scioglierlo al microonde o a bagnomaria. Successivamente taglia il burro a cubetti e inseriscilo all’interno di una planetaria con lo zucchero. Monta il tutto per ridurre il burro in crema e inserisci le uova uno alla volta. Incorpora poi il cioccolato, continua con la frusta per amalgamare il tutto e aggiungi il sale. In una ciotola, invece, inserisci farina, cacao e lievito e setaccia il tutto nel composto del cioccolato. Fodera la tortiera con la carta da forno, versa l’impasto al suo interno e inforna il tutto in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40-45 minuti ( se utilizzi il forno ventilato cuocete a 160° per circa 35 minuti).Prendi una ciotola, inserisci l’uovo e lo zucchero e sbattili con una forchetta. Aggiungi poi latte e il composto di farina e lievito in polvere setacciato, continuando sempre a sbattere il composto con una forchetta o con una frusta a mano. Fai riscaldare una padella antiaderente e quando la pastella sarà liscia e omogenea, metti a cuocere un mestolo del composto alla volta. Dopo quattro minuti cuoci l’altro lato. Una volta pronto sbizzarrisciti con gli ingredienti aggiuntivi: nutella, marmellata o crema pasticcera!Dopo aver fatto sciogliere il lievito nell’acqua, disponi la farina a fontana e unisci l’acqua poco alla volta per amalgamare bene il tutto. Inserisci poi il sale e impasta fino a un ottenere un composto omogeneo. Inserisci l’olio e lavora l’impasto. Quando il panetto è morbido e liscio, coprilo con un canovaccio e lascialo lievitare per circa un’ora e mezza. Prendi di nuovo l’impasto e taglialo in due parti. Lavora l’impasto e poi forma due sfere da far riposare per altri trenta minuti. A questo punto si può tirare la pasta e condirla a piacimento. Cuoci il tutto per 20 minuti a 220 gradi.Sbatti in una ciotola l’uovo con lo zucchero e unisci il sale e la farina setacciata. Sempre sbattendo il composto, inserisci il latte. Successivamente, fai scaldare una noce di burro in un padellino e poi asciuga con carta assorbente. Metti una mestolata di impasto girando la padella in modo che si distribuisca uniformemente, fai cuocere per pochi minuti per poi passare all’altro lato. Una volta pronta sbizzarrisciti con gli ingredienti rimasti: nutella e zucchero a velo!Prendi una ciotola e setaccia la farina con zucchero, sale, lievito e scorsa grattugiata di limone. Incorpora un uovo, un tuorlo, il burro fuso e mescola per bene con un paio ci cucchiai di acqua. Stendi il tutto con il mattarello fino ad ottenere uno spessore circa 4 mm e crea le forme dei biscotti. Inserisci poi il tutto in due teglie da forno con la carta oleata e infornale a 180 gradi per 12 minuti. Una volta pronti, rimuovi le piastre e lasciale raffreddare. Rimuovi poi i biscotti e spolverali con dello zucchero a velo.