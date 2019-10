Spagnoli e Portoghesi nel Nuovo Mondo

Trattato di Tordesillas: Gli spagnoli, dopo le scoperte di Colombo, si fecero riconoscere dal papa i diritti sui nuovi territori, ma i portoghesi protestarono e reclamarono la loro parte. Si giunse all’accordo, siglato con il Trattato di Tordesillas (1494), che spartiva le zone di influenza tra Spagna e Portogallo in Sud America. In realtà il trattato non fu mai rispettato: ogni nazione europea, appena trovava un territorio da colonizzare, se ne impadroniva e lo sfruttava dal punto di vista economico e politico.Portogallo si dedica principalmente alla via delle Indie (circumnavigandol’Africa) per il commercio di spezie. Potendo contare su scarse forze militari, sigla degli accordi con gli Stati con i quali intrattiene rapporti commerciali (no vero e proprio impero). Nel 1509 una flotta portoghese guidata da Cabral viene spinta da una tempesta verso le coste del Brasile, che diventa quindi una colonia portoghese.Spagna che cerca, a differenza del Portogallo di controllare direttamente i nuovi territori. Nel 1593 Colombo guida una nuova spedizione (Portorico, Giamaica e Cuba) per organizzare i nuovi territori. Per fare questo, gli spagnoli dovettero vincere la resistenza delle civiltà preesistenti, soprattutto Inca e Aztechi. La sottomissione delle nuove civiltà fu compiuta dai conquistadores.