Video appunto: Spagna di Filippo II

La Spagna di Filippo II

Filippo II regnò dal 1556 al 1598. Fu un monarca assoluto e un fervente cattolico, tanto che nell'Escorial, sua residenza, fece costruire un balcone che gli permetteva di assistere alla Messa comodamente dalla sua camera da letto.I suoi possedimenti erano la Spagna, il Regno di Napoli, il Ducato di Milano, le Filippine, le Colonie americane e, fino al 1581, i Paesi Bassi.Siccome allora la Spagna era un Paese potentissimo, divenne il sovrano più importante d'Europa; ma alla sua morte, nel 159, la Spagna si trasformò in uno Stato fallimentare.Il suo più grande errore fu cacciare i Moriscos e gli Ebrei (anche quelli convertiti), infatti ci fu subito un grandissimo disastro economico. Cercò di rimediare triplicando le tasse, che avrebbe poi usato per spese militari.Con questi soldati andò a vincere la battaglia di Lepanto al fianco di Venezia contro i Turchi Selgiuchidi, ma subì anche diverse sconfitte come quella riportata contro gli inglesi, i quali in diverse occasioni attaccarono le navi spagnole; inoltre la Regina inglese Elisabetta I rifiutò la proposta di matrimonio che le fece Filippo II. Ma la causa scatenante dell'attacco spagnolo fu la decapitazione di Maria Tudor di Scozia, cugina di Elisabetta I e sostenitrice cattolica.Allora Filippo II inviò l'Invincibile Armata, composta da 130 enormi (ma allo stesso tempo difficili da manovrare) galeoni manovrati, però, da nobili spagnoli.Gli inglesi invece mandarono 110 piccole navi, di cui circa 50 guidate da corsari e 60 da balenieri, cacciatori di balene che viaggiavano in tutto il Mondo per ucciderle e ricavarne il grasso che, sciolto, si trasformava in olio di balena, che serviva ad illuminare le lampade ad olio.Ovviamente vinsero gli inglesi, i quali non si accorsero subito della loro vittoria, ma quando videro dei cadaveri e dei resti di nave sulla spiaggia, iniziarono a festeggiare dipingendosi barba e capelli di rosso, come la parrucca della loro regina, o di viola, colore spagnolo.Morì improvvisamente a San Lorenzo de El Escorial, il 13 settembre del 1598.