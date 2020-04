I Vandali_Formazione, sviluppo e declino del regno

I Vandali erano una popolazione germanica, originaria dei paesi baltici. Spinti da altre popolazioni, furono costretti a spostarsi verso l’Europa. Ne troviamo traccia nelle opere di Tacito, in cui vengono chiamati Lungii. Alla fine del II secolo d.C. essi erano stanziati fra i fiumi Oder e Tibisco (odierna Polonia)• 335 = I Vandali sono sconfitti dai Goti ed il loro re Visimero muore combattendo.Incalzati dagli Unni, verso la fine del IV secolo, si spingono ulteriormente verso occidente• 406 = Sotto il comando di Gunderico, dopo aver raso al suolo Magonza, essi attraversano il Reno e dopo aver sconfitto i Franchi che erano alleati di Roma, arrivano in Gallia dove distruggono città e villaggi incontrati lungo il cammino Nell’anno seguente li troviamo installati nella Galia Narbonense, ai pioedi dei Pirenei.• 409 = Invadono la Spagna, uniti agli Alani e agli Svevi e con la complicità di un governatore romano locale che si era posto l’obiettivi di crearsi un proprio stato indipendente dall’autorità imperiale. Per due anni la Spagna non conobbe altro che saccheggi e devastazioni• 416-418 = Per due anni, subiscono l’attacco dei Visigoti, agli ordine di Vallia. Tuttavia i Vandali riescono ad avere il sopravvento e tutta la Spagna passa sotto il loro dominio. IL loro nome è rimasto nel nome della regione spagnola “Andalusia”.• 428 = Il re Gunderico muore e il potere passa al fratellastro Genserico. Visti i numerosi attacchi subiti dai Visigoti, appena salito al trono, egli decide di lasciare la Spagna in mano al nemico e di lanciarsi alla conquista dell’Africa.• 429 = Inizio dell’occupazione dell’Africa e piano piano viene sottratta all’Impero Romano• 431 = La città di Ippona viene conquistata e distrutta. Durante l’assedio vi trova la morte Sant’Agostino, vescovo della città• 435 = L’Imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, Valentiniano III, decide di accordare ai Vandali il titolo di “foederati”• 439 = I Vandali cingono di assedio e si impadroniscono di Cartagine che diventa la capitale del loro regno africano. In seguito conquisteranno anche la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e la Tripolitania. Nonostante questo, i rapporti con l’Impero non sono mai troppo burrascosi.• 455 = I Vandali decidono di proseguire nelle loro invasioni, sbarcano in Italia, arrivano a Roma e la saccheggiano. Questo fu uno degli episodi più traumatici della storia antica perché i Vandali non ebbero rispetto per nulla e per nessuno.• 475 = Genserico, con l’intento di saccheggiare anche Costantinopoli, sbarca in Epiro e conquista Nicopoli, città dell’odierna Bulgaria settentrionale• 476 = L’imperatore d’Oriente, Zenone, riconosce a Genserico il possesso di tutti i territori conquistati, tramite un apposito “accordo di pace”• 477 = Genserico muore e da allora in poi il regno dei Vandali si avvia poco a poco verso il declino