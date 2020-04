Rinascita dell'anno Mille

Crescita demografica

Crescita economica

scoperta di nuove tecnologie

incrementazione agricola



L'incrementazione agricola

Crescita urbana

Sviluppo del mercato e commerci

Rinnovamento della cultura

nota bene

A partire dall'anno mille ci fu un progresso generale...ma perchè?una delle tante motivazioni era una profezia:si diceva che nel 1000 il mondo sarebbe cessato di esistere, quindi prima di quell'anno una paura generale incombeva su tutta la popolazione.Non appena iniziò il 1000 però ci furono...Aumento della popolazione dovuto ad un aumento delle nascite ed una diminuzione delle morti.Probabilmente questo aumento demografico era dovuto anche aldi quel periodo, grazie al quale ci fu:-aumento della produzione agricola con conseguente...-incrementazione della quantità di cibo e quindi...-minor numero di morti e...-maggior numero di nascite perchè non c'era la preoccupazione che i bambini potessero morire di fame.Tutto era cllegato e funzionava come una ruota che girava:non solo la crescita della quantità di cibo permetteva un aumento della popolazione, ma la crescita demografica stessa permetteva di avere più persone per lavorare i campi e quindi un ulteriore aumento della produzione di cibo.come appena detto la crescita economica andava a "braccetto" con la crescita demografica, ma soprattuto era incrementata dallae dall'(sarà poi anche collegata al punto 5)A partire dall'anno mille ci furono molte invenzioni in campo agricolo:-lache prendeva il posto di quella biennale;con questa nuova tecnica i campi a disposizione erano tre: uno per le colture dell'autunno, uno per le colture di primavera ed uno lavorato a maggese (solo a maggio);in questo modo la produzione aumentava.-levelocizzarono i lavori;furono costruiti molti nuovi strumenti:l'aratro pesante, lo strumento per la battitura delle spighe, il collare a spalla, il mulino ad acqua, i mulini a vento ecc...soprattutto fu introdotto anche lo sfruttamento dei cavalli per la lavorazione dei campi, che portò anche alla...Ci fu un aumento delle persone che per trovare fortuna e lavoro abbandonaro il contado e si spostarono nelle città (come già detto c'era già una grandissima produzione di cibo e con la crescita demografica molte persone lavoravano già ai campi, facilitate dai nuovi strumenti);ciò che incrementò questo fenomeno fu la nascita di nuovi mestieri (per ricollegarsi al punto 3) tra cui ad esempio il, che nacque per la ferratura degli zoccoli dei(dal nuovo ceto commerciale e artigianale avrà origine la).(collegato anche al punto 4)Fu aiutato dall'ordine cistercense che seguiva la regola benedettinama non solo:ci fu anche la:-costituzione di nuove-la-innovazionitra cui nuove forme di pagamento, utilizzo di libri contabili e nuove figure professionali (mercanti, banchieri, cambisti).Collegato strettamente alla nascita di nuovi mestieri:nacque la figura di insegnante laico, ilche dopo pochi decenni iniziarono ad insegnare nelle, ossia libere associazioni di studenti ed insegnanti in cui si potevano studiare diverse discipline.che tutti i punti e quindi tutti i tipi di sviluppo sono collegati:il precedente alimenta il successivo, ma è anche l'incremento del successivo a migliorare il precedente (come una ruota che gira).