Penisola italiana dal 476 al 774

Dal 476 al 774 l’Italia è sede di scorrerie, guerre, assassini e terra di conquista daa parte di numerosi popoli stranier:i Ostrogoti, Bizantini, Franchi, LongobardiNel 476, Romolo Augustolo, imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, viene deposto e sostituito dal re barbaro Odoacre. E’ la fine dell’Impero.Nel 489, Teodorico, re degli Ostrogoti parte alla conquista dell’Italia. Arrivato a destinazione, uccide a tradimento Odoacre e si stabilisce a Ravenna. Nonostante il suo apprezzabile tentativo di far convivere barbari e Romani, egli è costretto ad affrontare i Franchi che vorrebbero impossessarsi dell’Occidente e l’imperatore d’oriente, Giustino, che ha intenzione di annettere l’ Italia e i possedimenti della Chiesa.Nel 526, morto Teodorico, gli succede il nipote Atalarico. Essendo troppo giovane, esso viene affiancato dalla madre Amalasunta, la vera detentrice del potere che nel suo ruolo si avvale dei consigli di Cassiodoro, un famoso uomo politico e letterato del tempo, con lo scopo di ristabilire la pace. Tuttavia otto anni dopo essa viene assassinata dallo stesso marito. Il fatto provoca la reazione di Giustiniano, Imperatore dell’Impero Romano d’Oriente che invia in Italia un esercito, comandato dal generale Belisario, con lo scopo di vendicare Amalasunta, ma in realtà per sconfiggere gli Ostrogoti ed impadronirsi della penisola. Inizia così la guerra gotica che durerà ben 18 anni.Dopo vicende alterna, nel 554, i Bizantini sono i padroni dell’Italia e con la Prammatica Sanzione, la penisola italiana diventa una provincia dell’Impero bizantino.Nel 568, i Longobardi, sotto la guida del re Alboino, marcia verso l’Italia; arrivato a Milano si fa proclamare re d’Italia. Dopo tre anni di duro assedio, riesce a far capitolare Pavia e si insedia a Verona, nel palazzo di Teodorico, ma viene assassinato. Negli anni successivi, il regno dei Longobardi (= Longobardia) si consolida ed oltre a comprendere la valle del Po, comprende anche il ducato di Spoleto e di Benevento (chiamati Longobardia minor). Invece, i Bizantini conservano Ravenna, le Marche, l’Umbria, il ducato di Roma e l’Italia meridionale.Nel 590, papa Gregorio Magno, sostenuto dalla regina Teodolinda, regina dei Longobardi e moglie del re Autari, si attiva per arrivare ad una pacificazione fra Bizantini e Longobardi., ma i periodi di tregua sono brevi. Nel 643, Rotari emana un Editto che costituisce la prima raccolta di leggi scritte, strutturalmente molto simili a quelle romane.Segue un periodo alterno di pacificazioni e di ostilità. I successori di Rotar, fra cui Liutbrando, riprendono le armi con lo scopo di cacciare definitivamente i Bizantini dalla penisola, mettendosi contro la Chiesa che teme di perdere Roma ed i territori collegati.Nel 751, papa Zaccaria stringe un’alleanza con i Franchi, contro i Longobardi. Riconosce l’elezione di Pipino il Breve come re dei Franchi e la dinastia dei Merovingi viene così sostituita da quella dei Carolingi. Questa mossa diplomatica permetterà tre anni dopo al papa Stefano II di chiamare in soccorso Pipino il Breve contro i nuovi tentativi dei Longobardi di impadronirsi dei territori della Chiesa.Nel 756, Pipino il Breve scende in Italia, sconfigge i Bizantini e, con molta disinvoltura, dona al Papa le terre ad essi sottratte.Nel 768, alla morte di Pipino il Breve, il re Longobardo Desiderio conclude un’alleanza matrimoniale con i Carolingi, dando le sue due figlie in spose ai due figli di Pipino, Carlo Magno e Carlomanno (Il fatto è oggetto della tragedia Adelchi del Manzoni, in cui una figlia porta il nome di Ermengarda). Tuttavia, tre anni dopo, Carlo Magno ripudia Ermengarda ed inizia le ostilità contro i Longobardi.Dopo un lungo assedio, nel 774, il re Desiderio viene fatto prigioniero. Dopo 205 anni, ha così fine il dominio longobardo in Italia.