Federico II di Svevia - Sconfitta e morte

Come il nonno, anche Federico II di Svevia, il cui vero nome è Federico Ruggero di Hohenstaufen (26 dicembre 1194 – 13 dicembre 1250), vide fallire i propri progetti; infatti, non riuscì mai a sottomettere definitivamente i comuni, sostenuti dal papato. Questi, anzi, scomunicò l'imperatore e fissuse la voce secondo cui egli era l'Anticristo.Alla morte di Federico II, nel 1250, il controllo del regno di Sicilia passò a Manfredi, suo figlio illegittimo. Temendo potesse riprende una politica come quella del padre, il papa chiamò in Italia il fratello del re di Francia, Carlo d'Angiò, che nel 1266, sconfisse Manfredi a Benevento e si impadronì del suo regno. La violenza e la brutalità con cui le terre venivano sfruttate dai nuovi dominatori francesi fece esplodere in Sicilia, nel 1282, una grande rivolta: i Vespri Siciliani.Nel corso della lotta, i siciliani chiesero il sostegno del re d'Aragona. La guerra finì nel 1302 con la pace di Caltabellotta e la Sicilia passò definitivamente sotto il dominio aragonese. Con la morte di Federico, l'Italia perse l'ultima possibilità di trasformarsi in una monarchia nazionale, simile al regno di Francia e d'Inghilterra. Analogamente, la Germania accentuò ulteriormente la propria frammentazione politica.