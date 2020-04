Conseguenze della battaglia di Bouvines in Inghilterra

In Inghilterra si creò una situazione opposta a quella francese: i grandi signori chiamati baroni, decisero di approfittare delle difficoltà in cui il sovrano si venne a trovare dopo essere stato sconfitto a Bouvines. Essi si appellarono alla concezione feudale dell'autorità, secondo cui i vassalli erano obbligati a prestare al signore solo gli obblighi militari o finanziari concordati.Chi non rispettava questi obblighi veniva privato dal feudo, ma a sua volta il signore doveva garantire la propria protezione ai vassalli. Il rapporto di vassallaggio risultava pur sempre un contratto bilaterale, in cui entrambe le parti avevano degli obblighi da rispettare. Trasferita al rapporto fra il re e i baroni, una simile impostazione finiva per entrare in contraddizione con la concezione della regalità sacra.Secondo quest'ultima visione, il potere del sovrano non poteva conoscere limiti di nessun tipo, perchè il re era resposabile delle proprie azioni solo di fronte a dio, che gli aveva conferito il potere. In una logica contrattuale di tipo feudale invece esisteva la possibilità di valutare la giustizia dell'operato del sovrano: colui che, dai suoi vassalli, rivendicasse più di quanto era stata concordato, si sarebbe comportato in maniera illegittima. I baroni decisero di porre termine fine agli abusi e alle estorsioni di Giovanni che aveva compiuto con il pretesto della guerra contro la Francia. L'evento decisivo si verificò il 15 Giugno 1215, quando Giovanni fu costretto a firmare la Magna Charta Libertatum. Con questa carta al potere del re vennero imposti rigidi e ben precisi limiti. Ad esempio al re fu vietato di imprigionare alcun uomo libera senza che prima questi avesse avuto la possibilità di un regolare processo davanti a una giuria di propri pari. Secondo questa carta era giusto porre dei limiti precisi all'autorità del re; infatti, venne creata una commissione per sorvegliare il comportamento del re. In sintesi dopo Bouvines, mentre la monarchia francese riuscì ad accentuare la propria sacralità, nel regno d'Inghilterra i rapporti fra l'autorità regia e i suoi subordinati assunsero una componente di tipo contrattuale.