Conseguenze della battaglia di Bouvines in Francia

Poichè le truppe del re di Francia sbaragliarono quelle degli avversari, Filippo Augusto potè conquistare quasi tutti i territori contesi. Per conservare sotto la propria autonomia questo vasto regno, i sovrani francesi ricorsero a diversi strumenti: si sforzarono di presentare il re come il principale garante della giustizia, la cui amministrazione fu tolta ai signori e affidata a funzionari regi detti balidi, preparati e direttamente responsabili del loro operato davanti al sovrano.Il re venne quindi visto come protettore dei deboli, che si preoccupava della sicurezza dei suoi sudditi, che li difendeva da ogni pericolo e che garantiva pace e giustizia. Questa immagine positiva della monarchia si rafforzò nel regno di Luigi IX, che, dopo aver condotto una disastrosa crociata in Egitto, si sforzò di impedire che i signori combattessero guerre all'interno del regno, di punire la bestemmia e l'adulterio, di vietare il gioco d'azzardo e di chiudere i quartieri riservati alle prostitute. Alla sua morte, dato che tutti lo consideravano santo, anche la Chiesa dovette considerarlo tale e lo canonizzò. In tal modo, alla fine del duecento, la monarchia francese era potentissima sotto il profilo materiale e militare, ma era anche circondata da un prestigio religioso, mente godeva di una straordinaria popolarità presso il popolo di Francia.