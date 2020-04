Ampliamento dell'Europa cristiana

Un fatto di grande importanza storica fu la conversione degli slavi. Essi erano delle popolazioni che tutt'ora abitano l'Europa orientale e probabilmente provenivano dalla Polonia o dall'Ucraina. Essi avevano occupato gran parte dei territori abbandonati dai germanici. Con Carlo Magno ci fu una grande espansione territoriale che andò di pari passo con la diffusione del cristianesimo.Così le popolazioni slave si convertirono e diedero origine a regni autonomi. Tra il IX e il X secolo gli Slavi fondarono delle entità statali: in Russia, Kiev e Novgorod; nel centro Europa si fondò un grande stato slavo: la Grande Moravia. A Mieceslao I si deve la cristianizzazione dei Polacchi e l'origine del loro regno. Nel IX secolo si convertì anche la Croazia. Gli Slavi occidentali restarono legati al cristianesimo romano, come quelli meridionali; invece gli Slavi orientali, i Bulgari e i Serbi mantennero il rito ortodosso. Alla fine del X secolo la civiltà cristiana aveva enormemente dilatato i suoi orizzonti spingendosi fino alla Russia.Due fratelli, Cirillo e Metodio, avevano lo scopo di proseguire la cristianizzazione iniziata dai monaci occidentali e di stringere legami con gli Slavi contro l'Impero carolingio. Essi erano originari di Tessalonica. Cirillo tradusse la Bibbia, testi canonici e liturgici, e inventò un nuovo alfabeto, il cosiddetto glagolitico. Tuttavia l'uso di una lingua volgare per testi sacri suscitò scandalo e quindi i due fratelli si recarono a Roma per perorare la loro causa davanti al papa. A Roma Cirillo morì, ma Metodio tornò in Moravia per proseguire l'opera di evangelizzazione. Qui però cambiò la politica e così Metodio con i suoi discepoli si rifugiarono in Bulgaria che era già stata convertita nell'864. A partire dall'undicesimo secolo la scrittura gligolitica fu sostituita progressivamente da quella cirillica ancora in uso in Europa orientale. Il cirillico fu elaborato dai discepoli dei 2 fratelli.