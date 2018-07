Seconda Rivoluzione industriale con approfondimenti

La seconda rivoluzione industriale

Sviluppi

Positivismo

Taylorismo

Il sistema finanziario

Il capitalismo

Nella seconda metà dell'800, il prestigio dell'Europa si fondava sulla superiorità in campoe sulla potenza industriale e capitalistica, rafforzatosi dopo la scoperta di nuove fonti di energia, all'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione e di trasporto.Lefurono:-sviluppo di nuovi settori: chimica, siderurgia, automobilistica, aeronautica, telefonia-nascita di monopoli (concentrazione dell'offerta da un produttore) e oligopoli (numero limitato di venditori)-catena di montaggio e produzione in serie (distribuzione articolata del lavoro)-nascita della società di massa-presenza dello Stato nel sistema economicoI trasporti si svilupparono molto e anche lo sviluppo del sistema ferroviario rivoluzionò in breve tempo i commerci e i movimenti.Grazie allo sviluppo della metallurgia, vennero costruiti i primi scafi in ferro che permisero poi la costruzione dei transatlantici e le navi a vela vennero sostituite da quelle a vapore. Inoltre, i commerci furono favoriti dalla costruzione di canali artificiali, come quello di Suez.Darwin e Mendel approfondirono l'anatomia, la fisiologia e la genetica, rispettivamente con lae le. Numerose scoperte, come: lo stetoscopio, i raggi x per le diagnosi interne, l'anestesia a base di etere e cloroformio, determinarono progressi in campo chirurgico.Le invenzioni e le scoperte scientifiche in laboratori specializzati o università finanziate per migliorare l'apparato produttivo, produssero ottimismo nei confronti dell'avvenire e di fiducia nei confronti della scienza.Il nuovo modello produttivo del Taylorismo portò ad un incremento della produzione e della produttività.Il taylorismo era basato sulla razionalizzazione del ciclo produttivo secondo criteri di ottimalità economica, con tempi standart di esecuzione.Il processo consisteva in:-analizzare la mansione da svolgere-creare il prototipo di lavoratore adatto a quella mansione-introduzione del lavoratore in aziendaIl sistema finanziario subì una trasformazione: fabbriche e capitali si concentravano nelle mani di poche grandi società, a danno delle aziende più piccole.I princìpi della libera concorrenza portarono forme di coalizione come quelle dei(accordo tra le imprese di un settore sui prezzi per contrastare la concorrenza sgradita) e dei(fusione di imprese dello stesso ramo produttivo per ridurre i costi, eliminare la concorrenza e generare migliori profitti).Per contrastare la concorrenza straniera, si utilizzò la forma del dumping, cioè praticare prezzi maggiorati sul mercato interno per compensare i prezzi inferiori dei costi praticati all'estero.Il potere economico costituitosi con concentrazioni di capitali, cercò la collaborazione, la protezione e l'intervento dello Stato, le cui decisioni erano condizionate dagli interessi sia economici che finanziari delle banche che investivano attraverso la concessione di crediti.I capitali eccedenti venivano investiti al di fuori dei confini nazionali o con finanziamenti ai Paesi meno sviluppati, in genere obbligati a reinvestirli nell'acquisto di macchinari industriali dei Paesi creditori.