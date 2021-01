Video appunto: Rivoluzione Russa - Lenin e Partito comunista

La rivoluzione russa

Quando Lenin tornò dall’esilio svizzero ci fu un’importante svolta, in quanto nell’aprile 1917 pubblicò le cosiddette Tesi di aprile, attraverso le quali proponeva un’insurrezione rivoluzionaria. I punti fondamentali erano:- uscita dalla guerra- nessuna collaborazione con il governo provvisorio- insurrezione reazionaria —> con l’instaurazione del governo dei soviet- nazionalizzazione delle terre, industrie e bancheTutto ciò generò scalpore anche tra gli stessi leader del partito bolscevico,(Kamanev e Stalin) che ritenevano occorresse aspettare l’affermarsi di una democrazia borghese prima di attuare una rivoluzione.=> nonostante ciò Lenin riuscì a conferire al partito bolscevico una strategia politica ben definita e una struttura centralizzata, che era in grado di estendere il controllo sui soviet.In seguito nel maggio del 1917 sei ministri socialisti entrano a far parte del governo provvisorio, mai bolscevichi si rifiutarono di collaborare e perciò diventarono clandestini.=> alla fine di luglio si istituì un nuovo governo che vedeva a capo Kerenskij, ma risultò debole.A fine agosto ci fu un tentativo di colpo di Stato da parte dei soldati fedeli allo zar, ma fu represso dai bolscevichi, che i questo modo aumentarono il loro prestigio, e prendendo il controllo dei soviet delle principali città russe (Pietrogrado e Mosca).=> il governo quindi non riusciva più a controllare il Paese.Lenin era convinto che fosse possibile attuare una rivoluzione, e così ottenne dal comitato centrale del partito bolscevico l’approvazione, e così l’insurrezione scoppiò nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1917.=> le guardie rosse (milizia bolscevica) occuparono il Palazzo d’inverno, ovvero la sede del governo, e perciò Kerenskij fu costretto a fuggire, e Lenin formò un governo reazionario.Lenin però non ebbe l’appoggio dei menscevichi e dei socialrivoluzionari, e inoltre la Russia rimase isolata in quanto le potenze europee non riconoscevano il nuovo governo.=> il potere esecutivo però venne assunto dal Consiglio dei commissari del popolo:- Lenin —> a capo- Trortzkij —> commissario degli Esteri- Stalin —> commissario per la NazionalitàInfine il partito bolscevico cambiò il nome in Partito comunista Panrusso.In tutto ciò però il gruppo dirigente comunista cercò di creare il primo stato socialista, ma lo attuò in Paese arretrato con un proletariati industriale poco numeroso, e perciò era molto differente dal progetto iniziale di Marx che invece vedeva una società fortemente industrializzata.Inoltre tra ottobre e dicembre del 1917 il governo emanò vari decreti di emergenza, cheponevano le basi per una rivoluzione sociale e per risolvere la situazione interna ed estera:- riforma socialista sistemi economici —> collettività delle terre- fabbriche collettivizzate —> affidate ai soviet- grandi stabili abitativi requisiti- banche e fabbriche nazionalizzate- oro dei privati confiscato- pagamento interessi azionario soppresso- giornata lavorativa di 8 ore- libera scelta di adesione alla futura confederazione sovietica- separazione Stato e Chiesa- parità dei sessi- introduzione divorzio- adozione calendario gregoriano- ceka —> polizia politica segreta istituita da LeninIn seguito ci furono le elezioni per l’Assemblea costituente alle quali parteciparono tutti i nuovi partiti, ma con grande sorpresa non vinsero i bolscevichi, che ottennero consensi solo nelle grandi città e nell’esercito, ma non nelle campagne.=> ma nel gennaio 1918 Lenin attuò un colpo di Stato e dichiarò che l’Assemblea rappresentava la volontà della borghesia, e perciò impose il governo dei “Commissari del popolo”, creando una Repubblica dei soviet, che a suo dire era l’unico organismo in grado di reprimere gli interessi di classe e di attuare una democrazia completa.In questo modo i bolscevichi rimasero l’unico partito esistente.Nel gennaio 1918 la Russia firmò con la Germania la pace di Brest - Litovsk, con la quale dovette accettare di perdere molti territori:- Polonia- Estonia- Lituania- Lettonia- UcrainaInoltre tra il 1918 e il 1920 scoppiò una guerra civile tra armate rosse (bolscevichi) e armate bianche (conservatori, liberali, menscevichi e socialrivoluzionari) che godevano dell’appoggio delle potenze occidentali che temevano l’espandersi della rivoluzione:- Inghilterra —> inviò flotte ai porti di Murmansk e Arcangelo- Giappone —> occupò Vladivostok- Repubblica cieca e Polonia —> combatterono al fianco degli oppositoriIl 16 luglio 1918 vennero uccisi lo Zar Nicola II e la sua famiglia a Ekaterinburg, probabilmente fu opera del soviet locale.=> inoltre in questo periodo le truppe bolsceviche arretrarono di molto, e infatti avevano il controllo solamente di:- Mosca- Pietrogrado- Russia centraleIn seguito però l’esercito bolscevico venne riorganizzato nel 1920 da Trotzkij e con un’offensiva riuscirono a riconquistare i territori di Don e della Russia orientale.=> infine con una controffensiva respinse le armate polacche che erano avanzate fino a Kiev.In tutto la guerra civile era durata tre anni e aveva visto milioni di morti aggiunti a quelli della prima guerra mondiale, perciò fu disastroso per la Russia.=> in questo modo inoltre venne riaffermato maggiormente il controllo del Partito comunista.Il governo rivoluzionario dovette far fronte a svariate problematiche:- opposizione piccoli proprietari terrieri —> si opponevano alla nazionalizzazione delle terre- opposizione grandi proprietari terrieri —> con il governo precedente avevano un’importanza- crisi economica —> aggravata dalla guerra civilePer far fronte a tutto ciò venne attuato il Comunismo di guerra (1918 - 1921), ovvero dei provvedimenti eccezionali, quali:- limitazione discussione politica- riduzione libertà civile e politica —> il diritto di sciopero fu sospeso- controllo statale —> sull’economia e sulla produzione industriale- confisca grano e prodotti agricoli(contadini)- razionamento alimenti- aumento ore lavorativeTutto ciò portò al superamento delle difficoltà, ma peggio notevolmente le condizioni di vita, inoltre la produzione agricola era insufficiente, e nacque il mercato nero.=> i contadini cercavano di opporsi a cadere il grano allo Stato per venderlo nel mercato nero.Tutto ciò ovviamente portò a varie protese, e nel 1921 vide coinvolta la base navale di Kronstadt, perciò Lenin cercò di portare la Russia a uno sviluppo per poter attuare il socialismo, e così nello stesso anno applicò la NEP (nuova politica economica), che rimosse i provvedimenti eccezionali, e riportò in parte la libertà di commercio:- contadini —> consegnavano solo in parte i prodotti allo Stato- proprietà privata aziende —> solo aventi meno di 20 dipendenti- economia pianificata dallo Stato- continua la collettivizzazione delle terreLenin quindi sostenne che per poter attuare il socialismo in futuro occorre un accordo tra il proletariato e i piccoli proprietari terrieri, in modo tale da rendere maggiormente efficace il sistema di distribuzione e di produzione.In realtà non venne raggiunto uno Stato socialista, ma un regime monopartitico in quanto erano stati soppressi tutti i partiti, fatta eccezione di quello comunista.=> il partito comunista inoltre aveva una struttura centralizzata, che vedeva al vertice il Comitato centrale, e l’ufficio politico Politburo, che decideva la linea politica.Inoltre la base poteva solo approvare le decisioni, e tale sistema viene chiamato"Centralismo democratico”.Questa organizzazione del partito si affiancò a quella dello Stato, infatti le istituzioni del partito si sovrapposero a quelle pubbliche, e i inoltre i soviet, sindacati e le cooperazioni agricole erano controllate dal partito tramite i commissari del popolo.Nel 1922 nacque l’URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), che aveva una struttura federale, ma in realtà aveva una struttura piramidale, che vedeva i poteri nelle mani del Consiglio dei commissari del popolo, e al vertice supremo invece risiedeva il Politburo.Nel 1919 invece era nato il Comintern (Internazionale comunista) che coordinava tutti i partiti comunisti che si ispiravano al modello sovietico.=> il Comintern indicava quindi il modello sovietico come unico modello di socialismo reale, econdannò ogni forma di socialdemocrazia, rompendo i rapporti con i pesi socialdemocratici.Infine ci fu un dibattito interno al partito sulla questione internazionale:Trotskij —> credeva che un unico Paese socialista non poteva sopravvivere, ed era necessario “esportare” la rivoluzione nel resto del mondoStalin—> la maggioranza sosteneva occorresse instaurare normali rapporti con il mondo capitalista, e rinforzare la propria rivoluzione.=> vinse questa teoria, e vari Stati iniziarono a riconoscere l’URSS:- Germania (1922) —> trattato di Rapallo- Italia(1924 - 1925)- Gran Bretagna- Cina- Giappone- Stati Uniti (1933)