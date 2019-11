Prima Guerra Mondiale - Interventismo e neutralismo

Neutralisti e interventisti

La questione dell’Italia all'entrata nella Prima Guerra Mondiale è un momento importante di scontro tra due idee differenti di Italia, due schieramenti opposti in netto contrasto tra loro.Tra gli interventisti la figura più importante è Gabriele D’Annunzio, ma si tratta di una minoranza italiana (circa 1/3).: considerano Garibaldi coma una figura mitologica, che combatte per un mondo nuovo fatto di giustizia e democrazia, contro le potenze guerrafondaie, eliminando il nuovo ancient regime e creandp una nuova Italia fatta di libertà. Si battono, inoltre, per la liberazione delle terre irredente dal controllo austriaco (Salvemini, repubblicani di origine mazziniana, partiti radicali, e Bissolati).: poiché guerra significa espansione economica e territoriale della “Potenza Italia” e nuove colonie e, inoltre, potrebbe arricchire i maggiori imprenditori (Salandra, Sonnino, Perrone): destra estrema italiana, senza la libertà, fratellanza o uguaglianza della rivoluzione francese, ma creazione di un nuovo mondo antidemocratico basato su una gerarchia precisa. Sono bellicisti con tematiche profondamente patriottiche (Corradini);: guerra come rivoluzione proletaria mondiale contro il capitalismo, uno strumento rivoluzionario (Mussolini);: guerra come strumento da cui nascerà un mondo dominato dalla macchina e dalla velocità, laboratorio per eliminare tracce di infezione borghese ed ipocrisia, creerà le condizioni per un guerriero, un uomo nuovo (D’Annunzio e Marinetti);Tra i neutralisti la figura più importante è Giovanni Giolitti e si tratta di una maggioranza (circa 2/3).: è consapevole dell’impreparazione italiana perciò si prefigge di evitare, intervenendo nello scontro, di finire in uno sforzo bellico che dissanguerà economicamente il paese e metterà in crisi lo stato liberale, indebolendolo (Giolitti);: fanno parte dei contadini anche i socialisti, e la guerra è solo un contrasto tra potenze capitalistiche che manderanno a combattere solo operai e contadini;: guerra come carneficina in contrasto con gli scritti biblici, ed è legato al mondo contadino (e i soldati saranno principalmente contadini);: borghesia mercantile sostiene che la guerra metterà in difficoltà i mercati nazionali (non tutti, altri guardano alle nuove linee mercantili che si creeranno);