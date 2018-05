I Papi nel XX secolo

Nel XX secolo il papato si distingue per la perdita di tutto il suo potere temporale: egli non regna più su di territorio o su dei sudditi e la sua autorità si limita al campo spirituale. Sovrano di diritto divino (= teocrazia) il pontefice viene eletto dal collegio dei cardinali riuniti in conclave. La nomina deve raccogliere i 2/3 dei suffragi e non esistono limiti al numero delle tornate.I papi del XX secolo sono:Leone XIII – promotore del cattolicesimo. A questo scopo, nel 1891, pubblica l’enciclica Rerum NovarumPio X – cerca di promuovere il Cristianesimo con la parola ed i sacramenti; piuttosto intransigente, condanna il modernismo e la secolarizzazione.Benedetto XV – lottò molto a favore della pace e per evitare lo scoppio della 1.a guerra mondiale affinché il mondo conoscesse stabilità. Favorì anche la formazione di un clero locale nelle terre di missione.Pio XI – sostiene e rinnova l’azione cattolica e nel 1937 condanna il nazismo e il comunismo. Nel 1929, stipulò con l’Italia il Concordato che regolava i rapporti fra Stato e Chiesa.Pio XII – si trova impotente di fronte alla seconda Guerra Mondiale e non riesce a denunciare apertamente il genocidio dei nazistiGiovanni XXIII – detto anche il Papa buono, ex Patriarca di Venezia. Il suo nome è legato alla convocazione del Concilio Vaticano II, che appariva necessario per adeguare la Chiesa ai tempi moderniPaolo VI - partendo dall’eredità del Concilio Vaticano II, ottiene dei risultati cercando di riconciliare la Chiesa con il mondo moderno ed affronta il problema della crisi delle vocazioniGiovanni Paolo I – teologo e scrittore colto è ben accolto da tutti. Purtroppo muore dopo pochi mesi dalla nomina. Sulla sua morte improvvisa sussistono dei dubbi, mai chiariti.Giovanni Paolo II – è il primo papa polacco e il primo papa non italiano dal 1523. Il suo pontificato è caratterizzato dalla lotta ideologica contro il comunismo e i nazionalismi, dalla difesa dei valori morali tradizionali, dalla ricerca di un esercizio collegiale ma efficace del potere, da un nuovo slancio per l’evangelizzazione del mondo.