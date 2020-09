I Kennedy

I figli dei Kennedy

I Kennedy sono una famiglia molto famosa degli Stati Uniti che hanno origini irlandesi, nello specifico da New Ross, allìinterno della contea di Wexford.Per quanto riguarda la Prima generazione, ricordiamo Il capostipite della famiglia rappresentato da Patrick J. Kennedy (1858–1929), che prese in moglie Mary Augusta Hickey. Egli fu un uomo politico nello specifico del Partito Democratico.Per la Seconda generazione sussegue il primo figlio di Patrick, Joseph P. Kennedy Sr che nel 1914 sposò Rose Fitzgerald, la quale era la figlia del sindaco di Boston, John Francis Fitzgerald. Joe Sr. fu ambasciatore degli Stati Uniti in Regno Unito per poco tempo tra il 1938 e il 1940.Mentre per Terza generazione ricordiamo i fratelli John, Robert e Ted nel 1960.Rose e Joe Sr. ebbero nove figli:• Joseph P. Kennedy Jr., che morì senza moglie ne figli durante la seconda guerra mondiale quando si trovava in una missione aerea in Intghilterra;• John Fitzgerald Kennedy, fu un deputato e successivamente senatore e 35º Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli prese in matrimonio Jacqueline Lee Bouvier da qui nacquero quattro figli. Ma tragicamente morì assassinato durante una visita ufficiale a Dallas.• Rosemary Kennedy, aveva problemi mentali e fisici a causa di una lobotomia. A causa di ciò, fu costretta a trascorrere quasi tutta la vita in una casa di cura in Wisconsin, fino alla sua morte.• Kathleen Agnes Kennedy , era riconosciuta come Kick. Sposò William John Robert Cavendish (1917-1944), un anglicano e marchese di Hartington. In seguito alla perdita del marito avvenuta tragicamente solo dopo quattro mesi dalla loro unione a causa della seconda guerra mondiale, anche lei morì a causa di un incidente aereo in Francia. Non lasciarono eredi.• Eunice Mary Kennedy, sposò Robert Sargent Shriver , il quale si era candidato alla Vice Presidenza nel 1972, ed ebbero cinque figli.• Patricia Kennedy, sposò l'attore del Rat Pack Peter Lawford dal quale ha avuto quattro figli. Ma nel 1966 i due si separarono.• Bob Kennedy, lo ricordiamo come Ministro della Giustizia durante l'amministrazione del fratello John F. Successivamente fu senatore dello Stato di New York. Morì assassinato durante una campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 1968. Era sposato con Ethel S. Skakel ed ebbero 11 figli.• Jean Ann Kennedy, sposò Stephen Edward Smith da cui ebbe due figlie biologiche e due adottive. Viene ricordata per essere stata ambasciatrice degli Stati Uniti in Irlanda.• Ted Kennedy , fu senatore del Massachusetts dal 1962 fino alla morte. Si sposò due volte ed ebbe tre figli con Virginia Joan BennetRipercorrendo la storia famigliare, a causa di tutti questi omicidi, incidenti e disgrazie varie, si iniziò a parlare di "maledizione dei Kennedy" in quanto nel giro di pochi anni la famiglia è stata segnata da tragici lutti.