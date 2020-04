Kennedy, Jacqueline - Vita

Jacqueline Kennedy: La vita

Jacqueline Lee Bouvier è nata nel 1929 a Southampton, New York. Suo padre, John, era un ricco agente di cambio a Wall Street la cui famiglia era venuta dalla Francia all'inizio del 1800. Sua madre, Janet, aveva antenati dall'Irlanda e dall'Inghilterra ed era una brava cavaliere e Jackie ad un anno salì per la prima volta a cavallo.All'età di 11 anni aveva già vinto diversi campionati nazionali. Un’altra passione della futura First Lady fu sicuramente la lettura, infatti prima di iniziare la scuola aveva già letto tutti i libri per bambini sugli scaffali. La signora Bouvier si chiese se un giorno Jackie potesse essere una scrittrice.In prima elementare una delle sue maestre, Miss Platt, pensava che Jackie fosse "una bambina cara, la bambina più carina, molto intelligente, molto artistica e piena di diavoli".All’età di dieci anni, i suoi genitori divorziarono. Questo fu sicuramente un periodo difficile per lei, soprattutto perché all'epoca pochi bambini avevano divorziato dai genitori. Veniva anche da una famiglia cattolica e la Chiesa cattolica disapprova i divorzi. Jackie era sempre stata una persona privata, ma con il passare del tempo divenne ancora più tranquilla, tenendo i suoi pensieri per sé.Nonostante questi tempi difficili, Jackie non si arrese mai. Prese lezioni di danza classica e iniziò ad imparare il francese. Nel 1942 sua madre sposò un uomo d'affari che aveva avuto figli da precedenti matrimoni. Oltre a sua sorella minore, Lee, Jackie ora aveva due fratellastri, Yusha e Tommy, e una sorellastra, Nina.Nel 1947, Jackie si laureò in un collegio per ragazze del Connecticut e continuò i suoi studi al Vassar College di New York. Dopo aver studiato per un anno all’estero, a Parigi, ritornò negli Stati Uniti per finire il suo ultimo anno di college, trasferendosi alla George Washington University perché più vicina alla sua famiglia.Jacqueline iniziò a lavorare nel 1951 per il “quotidiano Washington Times-Herald”. Girando per la città, scattava foto delle persone che ha incontrato, poneva delle domande sui problemi del giorno e inseriva le loro risposte nella sua rubrica di giornali.Durante questo periodo, conobbe inoltre John F. Kennedy, membro del Congresso e poco dopo senatore del Massachusetts. Il 12 settembre 1953 si sposarono nella chiesa di Santa Maria a Newport, nel Rhode Island. Dopo la luna di miele in Messico, i Kennedy tornarono a Washington DC. All'inizio del loro matrimonio, il senatore soffrì di un fortissimo dolore alla schiena a causa di ferite da calcio e da guerra e subì due operazioni. Mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico, la signora Kennedy lo incoraggiò a scrivere un libro su diversi senatori statunitensi che avevano rischiato la carriera per combattere per le cose in cui credevano. Il libro, intitolato “Profili nel coraggio”, ricevette il premio Pulitzer per la biografia nel 1957 e nello stesso anno, nacque la loro prima figlia, Caroline.Nel gennaio 1960, il senatore John F. Kennedy annunciò la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Cominciò quindi a viaggiare in tutto il paese e Jacqueline lo accompagnava spesso. Durante la campagna, però, scoprì di essere incinta e i medici le dissero di rimanere a casa. Da quel momento decise di iniziare a rispondere centinaia di lettere della campagna, registrare spot pubblicitari televisivi, rilasciare interviste e scrivere una rubrica settimanale, "Campagna Moglie", che era distribuita in tutto il paese. L'8 novembre 1960, John F. Kennedy vinse le elezioni, diventando presidente degli Stati Uniti. Poche settimane dopo, la signora Kennedy diede alla luce il loro secondo figlio, John Fitzgerald Kennedy Jr. All'età di 31 anni, Jacqueline Kennedy era diventata First Lady e lavorò duramente per sentirsi degna degna del suo nuovo ruolo, coltivando le sue passioni della storia e dell’arte e mantenendo sempre un carattere gentile. Sebbene dovesse occuparsi molto del suo paese, le sue prime priorità erano essere una buona moglie per suo marito e una madre per i suoi figli.La signora Kennedy iniziò presto a trasformare la Casa Bianca in una vera casa per la sua famiglia. Trasformò infatti la veranda al terzo piano in una scuola materna per Caroline e un’altra ventina di bambini e aggiunse una piscina, un’altalena e una casa sull'albero nel giardino.La signora Kennedy aveva, però, anche pensato a ciò che la Casa Bianca rappresentava per i suoi numerosi visitatori e per i cittadini di tutto il mondo. Lei voleva che la gente apprezzasse più la storia della residenza e dei suoi abitanti passati, anziché lo sfizio di essere lì e basta. Il suo primo grande progetto come first lady fu di ripristinare e preservare la Casa Bianca. Istituì un comitato di Belle Arti della Casa Bianca e introdusse un nuovo incarico: il curatore della Casa Bianca. Raccogliendo pezzi di arte eccezionali e mobili provenienti da tutti gli Stati Uniti, restaurò tutte le sale pubbliche della Casa Bianca.I Kennedy avevano rinnovato l’aria alla Casa Bianca, introducendo un “clima più giovanile”. Loro credevano che la residenza dovesse essere un luogo per celebrare la storia, la cultura e le conquiste americane. Come first lady, Jacqueline Kennedy pianificò importanti cene ed eventi alla Casa Bianca e invitò moltissimi artisti, scrittori, scienziati, poeti e musicisti a socializzare con politici, diplomatici e statisti. C’è da dire, però, che la signora Kennedy influenzò il mondo della moda e prese parte anche a numerosi viaggi con suo marito, in rappresentanza degli Stati Uniti all'estero. Il suo interesse per le altre culture e la sua capacità di parlare diverse lingue straniere, tra cui francese, spagnolo e italiano, portarono la sua buona volontà e ammirazione in tutto il mondo.Nel 1963, la signora Kennedy diede alla luce il loro terzo figlio, Patrick Bouvier Kennedy, ma offriva di un grave disturbo polmonare e fu portato di corsa all'ospedale pediatrico di Boston, dove morì due giorni dopo. Mentre si sta ancora riprendendo da questa perdita, un'altra terribile tragedia l'ha colpita. Il 22 novembre 1963, il presidente e la signora Kennedy erano a Dallas, in Texas. Mentre la loro auto superava lentamente la folla esultante, i colpi risuonarono. Il presidente Kennedy fu ucciso e Jacqueline Kennedy divenne vedova all'età di 34 anni.Poco dopo la morte del marito, la signora Kennedy iniziò a creare la Biblioteca e il museo presidenziale John F. Kennedy come memoriale per suo marito, che attualmente sorge a Boston.Nel 1968, sposò un altro uomo, un magnate della spedizione greco, Aristotele Onassis. Quando anche il signor Onassis morì nel 1975, divenne una vedova una seconda volta. Così Jacqueline iniziò una nuova carriera e trovò lavoro come redattrice a New York City, per poi trasferirsi a Doubleday come senior editor. Ebbe, anche in questo campo, una carriera di successo nell'editoria fino alla sua morte, il 19 maggio 1994.Durante tutta la sua vita, Jacqueline Kennedy cercò di preservare e proteggere il patrimonio culturale americano. I risultati del suo lavoro sono ancora visibili anche nella Casa Bianca a Washington, DC. Mentre era first lady, aiutò a fermare la distruzione di edifici storici lungo la piazza di fronte alla residenza, condusse, a New York City, una campagna per salvare e rinnovare la Grand Central Station. Oggi, oltre 500.000 persone passano ogni giorno e godono della sua bellezza restaurata, grazie ai suoi sforzi.Jacqueline Kennedy ha affascinato la nazione e il resto del mondo con la sua intelligenza, bellezza e grazia. Con un profondo senso di devozione per la sua famiglia e il suo paese, si è dedicata a crescere i suoi figli e a rendere il mondo un posto migliore attraverso l'arte, la letteratura e un rispetto per la storia e il servizio pubblico.