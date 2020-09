Comitato di liberazione nazionale e 25 Aprile

Il comitato di liberazione nazionale e il 25 Aprile

9 settembre del 1943

“Comitato di Liberazione Nazionale”

Natale del 1943

22 gennaio del 1944

“Fosse Ardeatine”

31 gennaio del 1944

“CLN di Milano”

marzo del 1945

25 Aprile

Ill’antifascismo italiano costituì il, formato da tutti i partiti antifascisti e presieduto dal socialriformista Bonomi. Questo comitato rappresentava un’alternativa democratica decisa a disfarsi del fascismo e dell’occupazione tedesca.Nel, Churchill e Roosevelt pianificarono uno sbarco sulla costa laziale a pochi chilometri da Roma.Ili soldati americani e britannici si fermarono tra Anzio e Nettuno, consolidando le proprie posizioni, esponendosi alla controffensiva tedesca.La rappresaglia tedesca contro la popolazione civile fu spietata: infatti per ogni soldato ucciso vennero fucilati dieci civili; questo episodio fu quello che avvenne presso leIlfu affidato alla direzione politica e quella militare della Resistenza nelle regioni del Nord; questo fu chiamato, esso istituì un “organismo di comando militare” (CVL) al quale fu affidato il compito di coordinare le operazioni partigiane.Nelilguidò l’insurrezione partigiana, che portò ilalla. I partigiani liberarono con le armi le città del Nord prima che vi entrassero gli Alleati.Mussolini abbandonò Milano , cercando rifugio in Svizzera; ma fu fermato dai partigiani presso il lago di Como, venne condotto in una località segreta e dopo un lungo dibattito fu decisa la fucilazione immediata.Lanon fu solo italiana ma si sviluppò anche in Francia, in Russia, in Grecia e in Polonia.