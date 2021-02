Video appunto: Antefatti della Prima Guerra mondiale suddivisi in anni

La prima guerra mondiale: gli Antefatti

Nei primi anni del XX secolo inizia la crisi dell'Impero Ottomano:1908 i giovani Turchi insorgono per una monarchia liberale e per la "rinascita" nazionale, e si opposero alle tradizioni islamicheSempre nel 1908 Austria ai annette la Bosnia-Erzegovina che amministrava dal congresso di Berlino del 1878In questo anno la Bulgaria si costituisce in Monarchia Indipendente (dal Congresso di Berlino era provincia autonoma sotto lo Zar)1911 - 1912: Guerra in Libia: l'Italia toglie dall'Impero Ottomano la Libia e il Dodecaneso.1912 la Serbia, il Montenegro, la Grecia e la Bulgaria crearono la Lega Balcanica.1912-1913 1 guerra Balcanica contro la Macedonia1913 la Pace di Londra: la Turchia torna sui suoi territori, la Macedonia divisa tra Bulgaria, Serbia e Grecia1313 2 guerra Balcanica: Serbia, Grecia, Montenegro e Turchia conto la Bulgaria.La fine dell'impero ottomano e la fine di un equilibrio nei Balacni, ed un nuovo sistema di alleanze determinano una reazione a catena.28 giugno 1914 ci fu l'attentato a Sarajevo: l'Arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie vengono uccisi da un studente serbo23 luglio 1914 L'Austria invia un Ultimatum alla Serbia, ma la Serbia non Accetta.28 luglio 1914 Austria dichiara guerra alla Serbia.I due conflitti:Austria Contro Serbia e la Germania contro Russia e Francia (Aiutati dal Giappone e dalla Gran Bretagna)1914-1915 Austria e Germani <-> Turchia e Bulgaria.1915 Serbia Montenegro e Italia <-> Triplice Intesa (Francia, Gran bbretagna e Russia.1916 Portogallo Romania <-> Triplice Intesa.1917 Gli Stati Uniti <-> Triplice Intesa1917 Grecia <-> Triplice IntesaI tedeschi pensavano di fare una Guerra lampo, entrando a Parigi attraversando ll Belgio, ma non fu cosìPerchè la Francia era preparata ai combattimenti, anche perchè il Belgiio resistette, anche con l'aiuto della Gran Bretagna che mandò 100 mila soldati ad aiutare la Francia, che si erano spostati al confine della Germania che confina con il Belgio6-12 settembre1914l'avanzata tedesca si è fermata sul Fiume Marna (fronte occidentale).Cambio di strategia: da Guerra Lampo a Guerra di Posizionamento r di Trincea.26 aprile 1915 Patto di Londra: L'Italia entra in guerra con l'Intesa per ottenere Trentino, Tirolo, Venezia Giulia, Dalmazia, Istria.24 maggio 1915 Italia dichiara guerra all'AustriaIl Generale Cadorna schiera le truppe sull'Isonzo, ma le truppe italiane si fermano sul Carso