Buonarroti, Michelangelo - Tondo Doni (4)

Mentre era a Firenze, intorno al 1504, Michelangelo ricevette la committenza della sua prima opera pittorica da parte di Angelo Doni, rappresentato nel Dittico di Raffaello insieme alla moglie. Il committente richiese un tondo con un tema che fosse riferibile al suo imminente matrimonio con Maddalena Strozzi. L'opera che è stata realizzata su una tavola di forma inusuale, molto difficile da gestire, dal diametro di circa un metro e venti, si trova agli Uffizi.L'approccio alla pittura di Michelangelo è coerente con l'atteggiamento che ha nei confronti della scultura. Il soggetto principale dell'opera è la sacra famiglia. Il fatto che fosse presente anche Gesù, oltre a Maria e Giuseppe, poteva essere legato al buon auspicio oppure potrebbe essere legato alla nascita della prima figlia; nel secondo caso l'opera sarebbe da datare successivamente al 1504.L'artista interpreta il tema in maniera nuova: Giuseppe è l'elemento al di sopra degli altri, che però da comunque la precedenza alla Madonna e al bambino. I genitori si stanno passando attivamente il bambino, mentre quest'ultimo sembra stia cercando di scavalcare le spalle della madre. La Madonna è l'elemento portante: è in primo piano e occupa lo spazio maggiore. Ha un aspetto androgino, vi è quindi, come già detto, la stessa impostazione della scultura michelangiolesca. I personaggi riacquistano i termini della figura che garantiscono la volumetria e la consistenza fisica, che devono presentare anche le donne. Questo aspetto lo si visualizzerà meglio nella Cappella Sistina.L'impostazione di Maria è analoga a quella delle sibille della Cappella Sistina: il contrapposto michelangiolesco garantisce il movimento e consiste nel contrapporre gli arti: le gambe infatti ruotano verso destra, mentre il busto e le braccia nel senso opposto. Questa impostazione viene anche chiamata serpentina michelangiolesca. Sebbene sia presente questo effetto è comunque presente l'equilibrio garantito dalla disposizione pseudo-piramidale.Dietro la sacra famiglia, c'è un minimo accenno all'ambiente e una balaustra che è funzionale al messaggio liturgico: dietro la balaustra colloca San Giovanni Battista che guarda la famiglia; alle sue spalle vi sono dei nudi all'antica che rappresentano il concetto di paganità. La paganità precede Cristo, quindi San Giovanni diventa il mediatore, il portavoce della nuova era segnando il passaggio storico fra paganesimo e cristianesimo.La tavolozza è ricca di colori primari saturi, antinaturalistici, ma anche di colori secondari. Talvolta è presente anche la decolorazione come nella tunica di Maria: la luce brillante la rende di un rosa non naturale. Queste tinte sono dette cangianti. Il cangiantismo michelangiolesco distoglie dall'immersione leonardesca, al contrario rende le figure assolute protagoniste. Michelangelo desiderava questo effetto perchè per lui la natura era l'uomo, tanto che spesso accosta tinte complementari, come il rosso e il verde, che invece di fondersi si rafforzano reciprocamente.